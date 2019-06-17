На Вінниччині негода пошкодила посіви кукурудзи
У Жмеринському районі негода пошкодила 600 га посіви кукурудзи
Через негоду у Жмеринському районі Вінницької області постраждало щонайменше 25% посівів. В аграрія Олександра Юрченка майже 600 га кукурудзи побило градом та змило зливою.
Власник посіву зауважив, що звертатися за відшкодуванням не буде.
«У людей є більша біда. На селянах це не вплине ніяк. Вони свою орендну плату в повному обсязі отримають», — пояснив Олександр Юрченко.
На ліквідацію наслідків негоди із бюджету Жмеринської РДА виділять 200 тис. грн. Ще 11 млн грн візьмуть із державного бюджету.
Негода пошкодила трасу Т-02-18 Лука-Барська-Біликівці-Жмеринка-Ямпіль, також розмила греблі в селі Кармалюкове та пошкодила городи жителів району.
Джерело: vn.suspilne.media