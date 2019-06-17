На Вінниччині негода пошкодила посіви кукурудзи



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У Жмеринському районі негода пошкодила 600 га посіви кукурудзи

Через негоду у Жмеринському районі Вінницької області постраждало щонайменше 25% посівів. В аграрія Олександра Юрченка майже 600 га кукурудзи побило градом та змило зливою.

Власник посіву зауважив, що звертатися за відшкодуванням не буде.

«У людей є більша біда. На селянах це не вплине ніяк. Вони свою орендну плату в повному обсязі отримають», — пояснив Олександр Юрченко.

На ліквідацію наслідків негоди із бюджету Жмеринської РДА виділять 200 тис. грн. Ще 11 млн грн візьмуть із державного бюджету.

Негода пошкодила трасу Т-02-18 Лука-Барська-Біликівці-Жмеринка-Ямпіль, також розмила греблі в селі Кармалюкове та пошкодила городи жителів району.

Джерело: vn.suspilne.media