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    Новини

    На Вінниччині негода пошкодила посіви кукурудзи

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    На Вінниччині негода пошкодила посіви кукурудзи

    У Жмеринському районі негода пошкодила 600 га посіви кукурудзи

    Через негоду у Жмеринському районі Вінницької області постраждало щонайменше 25% посівів. В аграрія Олександра Юрченка майже 600 га кукурудзи побило градом та змило зливою. 

    Власник посіву зауважив, що звертатися за відшкодуванням не буде.

    «У людей є більша біда. На селянах це не вплине ніяк. Вони свою орендну плату в повному обсязі отримають», — пояснив Олександр Юрченко.

    На ліквідацію наслідків негоди із бюджету Жмеринської РДА виділять 200 тис. грн. Ще 11 млн грн візьмуть із державного бюджету.

    Негода пошкодила трасу Т-02-18 Лука-Барська-Біликівці-Жмеринка-Ямпіль, також розмила греблі в селі Кармалюкове та пошкодила городи жителів району.

    Джерело: vn.suspilne.media

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