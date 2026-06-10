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Мер Вінниці пояснив, чому місто відмовилось від польських автобусів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мер Вінниці пояснив, чому місто відмовилось від польських автобусів
Вінниця відкликала запит на автобуси після скандалу в Польщі
фото: пресслужба Моргунова, tes-pro.com.ua

Моргунов: ми прийняли рішення відкликати запит щодо передачі автобусів, аби питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичних дискусій

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов прокоментував ситуацію, яка склалась навколо польських автобусів, які місто планувало отримати для покращення перевезення мешканців громади. Про це Моргунов написав на своїй сторінці, передає «Главком».

«Ми щиро вдячні польському народу за підтримку України. Ідеться не лише про наше місто-партнер Кельце. Від початку повномасштабної війни допомогу Вінниці та українцям надавали багато польських міст, громад, волонтерів і просто небайдужих людей. Ми високо цінуємо цю солідарність. Тому ми прийняли рішення відкликати запит щодо передачі автобусів, аби питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичних дискусій та не впливало на багаторічні партнерські відносини між нашими громадами», – написав він.

Мер Вінниці пояснив, чому місто відмовилось від польських автобусів фото 1

«Дякую всім європейцям, які залишаються з нами. За їхню дружбу, підтримку, людяність і партнерство, що продовжує залишатися сильнішим за будь-які політичні суперечки», – підсумував мер.

Напередодні стало відомо, що Вінниця відкликала свій запит на отримання автобусів від польського міста-побратима Кельце після гучної політичної дискусії, яка розгорнулася навколо передачі транспорту.

Йшлося про 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які Кельце виводить з експлуатації через вік, технічний стан та пробіг. Мер польського міста пояснила, що у Вінниці громадський транспорт значною мірою залежить від електротранспорту, а передані автобуси могли б використовуватися під час перебоїв з електропостачанням.

Варто зазначити, що чергове загострення у відносинах між Україною та Польщею виникло наприкінці травня 2026 року після рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування «імені Героїв УПА». У Варшаві цей крок викликав різку критику через історичну оцінку діяльності Української повстанської армії та подій Волинської трагедії 1943-1945 років.

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Теги: Сергій Моргунов автобус Польща скандал

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