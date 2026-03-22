У чернігівському супермаркеті вибухнув невідомий предмет: є поранені

На місці події працюють вибухотехніки та екстрені служби, трьох осіб госпіталізовано

У неділю, 22 березня 2026 року, у Чернігові в приміщенні супермаркету АТБ по вулиці Льотній стався вибух невідомого предмета. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського та пресслужбу поліції області.



За попередньою інформацією очільника МВА, спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих, проте згодом дані було уточнено. До лікарні доставили трьох осіб – чоловіка та двох жінок. Стан жінок оцінюється як середньої тяжкості: вони госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок. Чоловік отримав легкі ушкодження, йому надали допомогу амбулаторно.



На місці інциденту наразі працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці встановлюють походження предмета та всі обставини, що призвели до вибуху в людному місці.



«На місці працюють всі екстрені служби. Поліція встановлює деталі події», – зазначив Дмитро Брижинський.



Наразі територія навколо супермаркету оточена, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Деснянський районний суд Чернігова визнав винними двох військовослужбовців, дії яких призвели до вибуху боєприпасу під час міського ярмарку у вересні 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Суд призначив одному з них п'ять років позбавлення волі, іншому – шість років. Обох засудили за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю та боєприпасами, що спричинило тяжкі наслідки.