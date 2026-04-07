Смерть Луческу, удари по Україні та ухвалення важливих законів. Головне за 7 квітня 2026

Дайджест новин 7 квітня 2026 року

Сьогодні відійшов у вічність легендарний футболіст і тренер Мірча Луческу. Російська терористична армія атакувала Україну. Зокрема, віцепрезидент США прибув в Угорщину, аби підтримати Орбана.

Помер Мірча Луческу

Мірча Луческу робив чемпіоном України і «Шахтар», і «Динамо»

Сьогодні, 7 квітня, на 81-му році життя відійшов у вічність легендарний футболіст і тренер Мірча Луческу.

Мірча Луческу – румунський футболіст і тренер, багаторічний керманич донецького «Шахтаря». Найстарший фахівець в історії Ліги чемпіонів і національних команд. За кількістю завойованих трофеїв (35 кубків) поступається лише шотландцю Алексу Фергюсону та іспанцю Хосепу Гвардіолі. Кавалер національного ордену Румунії, нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня України, почесний громадянин Донецька та Бухареста.

Рада ухвалила низку ключових законів

Верховна Рада ухвалила низку ключових законів, необхідних для отримання фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Парламент підтримав два ключові законопроєкти, які є умовою для отримання чергового траншу від ЄС. Йдеться про закон №14005 щодо цифровізації виконавчого провадження, а також №12087-д – про інтеграцію енергоринку України до ринку Європейського Союзу. Обидва документи ухвалені в цілому.

Окупанти атакували Україну

Росія знищила садибу Донців-Захаржевських у Великому Бурлуку

Російські війська вкотре завдали терористичного удару по житлових кварталах Херсона. Внаслідок ранкового обстрілу загинули троє людей, ще троє дістали поранення.

Також російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпропетровщині. Унаслідок цього є загиблі та поранені.

Зокрема, російські війська знищили пам’ятку архітектури XIX століття – садибу Донців-Захаржевських у селищі Великий Бурлук Харківської області.

Віцепрезидент США прибув в Угорщину

Венс у Будапешті підтримав Орбана та звинуватив Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини зробив низку резонансних заяв щодо України та Євросоюзу, а також відкрито підтримав прем’єр-міністра країни Віктор Орбан напередодні виборів.

Іранці сформували «живі ланцюги» біля електростанцій

В Ірані жителі різних міст утворили «живі ланцюги» навколо електростанцій на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливі удари по інфраструктурі країни.

За інформацією, ініціатором виступив заступник міністра у справах молоді та спорту Ірану Аліреза Рахімі, який звернувся до молоді, представників культури, спорту та громадськості із закликом долучитися до акції.

