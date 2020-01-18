На Вінниччині підрозділи ДСНС отримали нове транспортне обладнання



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17 січня голова облдержадміністрації Владислав Скальський відвідав аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС у Вінницькій області, що знаходиться в с. Якушинці Вінницького району.

До пожежно-рятувальних частин Ладижина, Бару, Шаргорода та Іллінців відправлено пожежні автоцистерни, які мають усі необхідні характеристики для використання у надзвичайних ситуаціях будь-якого рівня складності. Також для потреб профільної служби області придбано самохідний підіймальний кран на колісному шасі середньої вантажопідйомності 35 тонн, призначений для підіймання та переміщення вантажів за допомогою телескопічної стріли.

Під час зустрічі керівникам чотирьох пожежно-рятувальних частин області передано ключі та сертифікати від спеціального обладнання.

«Безперечно, технічне оснащення служби має першочергове значення, адже від цього залежить здоров'я і життя людей. Вкрай важливо, щоб рятувальники мали все необхідне обладнання для виконання завдань будь-якого рівня складності, незалежно від того, чи це пожежа, чи складний випадок дорожньо-транспортної пригоди, чи знешкодження вибухонебезпечних предметів», - зауважив Владислав Скальський, звертаючись до присутніх.

У свою чергу, начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області Руслан Шевчук підкреслив: «Рятувальники продовжують працювати на високому рівні. Зокрема, на сьогодні Державна рятувальна служба знаходиться на другому місці за рівнем довіри населення».

Присутнім продемонстрували принципи роботи нової техніки, а також презентували обладнання, яке знаходиться на території аварійно-рятувального загону в с.Якушинці та використовується профільними підрозділами в межах області.

Ознайомившись з роботою підрозділу ГУ ДСНС, керівник область відвідав навчальний пункт, оглянув приміщення групи пожежно-рятувальних робіт.

Варто зазначити, що з початку року оперативно-рятувальними підрозділами області здійснено 259 виїздів. Особовий склад загону приймав участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на військових арсеналах, перезатаренні непридатних пестицидів на території області.

Підбиваючи підсумки, Владислав Скальський зауважив: «Сьогодні ми мали змогу подивитися, яким чином організована пожежна частина, що працює для Якушинецької громади. Людські життя – це найбільша цінність, тож вкрай важливим напрямком є збільшення технічних можливостей рятувальної служби та оновлення спецтранспорту. Наразі автопарк ДСНС області нараховує 18 нових транспортних засобів, готових до виконання завдань будь-якої складності».