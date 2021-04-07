Опалювальний сезон у Вінниці: стала відома дата його завершення

Раніше повідомлялося, що відключати тепло у домівках вінничан мали з 7 квітня

З 12 квітня у Вінниці завершується опалювальний сезон. Таке рішення ухвалив виконком.

Дата відключення визначається температурою повітря.

Раніше повідомлялося, що відключати тепло у домівках вінничан мали з 7 квітня. Втім через похолодання — перенесли. Рішення про завершення опалювального сезону 2020-2021 року прийняли 1 квітня. У документі зазначається, що з 7 квітня почнуть відключати опалення для житлового фонду та інших споживачів. Тим часом це не стосується закладів охорони здоров'я, освіти та соціального захисту. У них вимикатимуть опалення поступово згідно з заявками від їхніх керівників, поданих теплопостачальним підприємствам.

Вранці 7 квітня в оселях деяких вінничан уже були холодні батареї. Згодом опалення подали знову.

Тим часом, синоптики прогнозують значне зниження температури повітря. Від 5 квітня на території України, зокрема Вінницької області температура опуститься до нуля градусів вночі. Спеціалісти прогнозують дощ та місцями мокрий сніг.