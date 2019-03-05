На Вінниччині рятувальники витягували вантажівку з брудного полону
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У Вінницькій області грунтова дорога виявилася непроїзною для вантажівки
У понеділок, 4 березня, біля с. Наддністрянське Мурованокуриловецького району водій вантажного автомобіля DAF з’їхав на ґрунтову дорогу та не зміг самостійно продовжити рух.
Рятувальники за допомогою спецобладнання відбуксирували транспортний засіб на проїжджу ділянку автошляху.
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Джерело: vinnitsaok.com.ua