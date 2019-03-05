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    На Вінниччині рятувальники витягували вантажівку з брудного полону

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    На Вінниччині рятувальники витягували вантажівку з брудного полону

    У Вінницькій області грунтова дорога виявилася непроїзною для вантажівки

    У понеділок, 4 березня, біля с. Наддністрянське Мурованокуриловецького району водій вантажного автомобіля DAF з’їхав на ґрунтову дорогу та не зміг самостійно продовжити рух.

    Рятувальники за допомогою спецобладнання  відбуксирували транспортний засіб на проїжджу ділянку автошляху.

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    До робіт від ДСНС залучалося чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки. 

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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