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    На Вінниччині вакцину проти коронавірусу зробили 680 людей

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    На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові - На Вінниччині вакцину проти коронавірусу зробили 680 людей
    На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові
    фото: з відкритих джерел

    Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року

    Минулої доби у Вінницькій області щеплення від коронавірусу зробили 10 медиків. Про це повідомляє пресслужба ОДА.

    Загалом в області вже вакциновано 680 людей. За цим показником Вінниччина – дев'ята в Україні.

    За кількістю вакцинованих в Україні нині попереду Донеччина (2 474 людей), Дніпропетровщина (1 550) та Тернопільщина (1 268).

    Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

    На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

    Нагадаємо, невакцинований від коронавірусу. Гендиректор Pfizer не потрапив до Ізраїлю

    Теги: Вінниччина вакцинація коронавірус
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