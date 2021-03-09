На Вінниччині вакцину проти коронавірусу зробили 680 людей

Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року

Минулої доби у Вінницькій області щеплення від коронавірусу зробили 10 медиків. Про це повідомляє пресслужба ОДА.

Загалом в області вже вакциновано 680 людей. За цим показником Вінниччина – дев'ята в Україні.

За кількістю вакцинованих в Україні нині попереду Донеччина (2 474 людей), Дніпропетровщина (1 550) та Тернопільщина (1 268).

Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

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