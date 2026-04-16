На Вінниччині вантажівка зіштовхнулась з автобусом: є загиблий

Наталія Порощук
Наталія Порощук
На Вінниччині вантажівка зіштовхнулась з автобусом: є загиблий
Аварія трапилася ввечері 15 квітня
фото: поліція Вінницької області

Унаслідок аварії водій вантажівки від отриманих травм загинув на місці події

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Хмільницькому районі Вінницької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 15 квітня на автошляху М-21 поблизу села Перемога. За попередніми даними, зіткнулися вантажівка Renault під керуванням 71-річного водія та рейсовий автобус, за кермом якого перебував 60-річний водій.

«Унаслідок аварії водій вантажівки від отриманих травм загинув на місці події. Ще троє учасників ДТП: двоє пасажирів вантажівки віком 38 та 43 роки та керманич автобуса отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні», – зазначають поліцейські.

Водночас 15 пасажирів автобуса, серед яких четверо дітей не постраждали.

До слова, в Оболонському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Винуватцем аварії виявився 51-річний водій Porsche, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Як повідомлялося, 13 квітня на Столичному шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, водій сміттєвоза не впорався з керуванням, у результаті чого спецтехніка опинилася на металевому відбійнику.

Раніше повідомлялося, що український актор та герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк потрапив в аварію у Києві.

На Вінниччині вантажівка зіштовхнулась з автобусом: є загиблий
На Вінниччині вантажівка зіштовхнулась з автобусом: є загиблий
