На Вінниччині вантажівка зіштовхнулась з автобусом: є загиблий

Унаслідок аварії водій вантажівки від отриманих травм загинув на місці події

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Хмільницькому районі Вінницької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 15 квітня на автошляху М-21 поблизу села Перемога. За попередніми даними, зіткнулися вантажівка Renault під керуванням 71-річного водія та рейсовий автобус, за кермом якого перебував 60-річний водій.

«Унаслідок аварії водій вантажівки від отриманих травм загинув на місці події. Ще троє учасників ДТП: двоє пасажирів вантажівки віком 38 та 43 роки та керманич автобуса отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні», – зазначають поліцейські.

Водночас 15 пасажирів автобуса, серед яких четверо дітей не постраждали.

