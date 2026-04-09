Зґвалтування дев'ятирічного хлопчика на Вінниччині: суд виніс вирок чоловіку

45-річний підозрюваний, використовуючи вразливий стан малолітньої особи та довірливе ставлення до себе, чинив протиправні дії стосовно дитини

Ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Колегія суддів призначила чоловікові максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі.

«Батьки обвинуваченого надали тимчасовий прихисток чоловікові з двома дітьми, які не мали власного житла. Батько дітей періодично виїжджав на заробітки до іншого міста, залишаючи їх під наглядом господарів. Скориставшись цією ситуацією, обвинувачений у нічний час демонстрував дев`ятирічному хлопчикові порнографічні відео та систематично його ґвалтував. Злочини тривали з вересня 2024 року по травень 2025 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дитина перебувала під повним психологічним контролем кривдника і тривалий час не могла повідомити про злочини. Лише через чотири місяці після останнього епізоду хлопчик наважився розповісти про пережите батькові.

Після отримання цієї інформації правоохоронці оперативно затримали чоловіка та взяли його під варту. Потерпілому забезпечено необхідну медичну та психологічну допомогу, яка триває досі. Інша дитина не постраждала.

У суді обвинувачений вину не визнав та не розкаявся.

Раніше поліцейські затримали жителя Тульчинського району, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру стосовно неповнолітньої падчерки. Встановлено, що чоловік є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Також на Вінниччині чоловік отримав підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини. За даними слідства, він вчинив сексуальне насильство щодо 13-річної падчерки, поки її матері не було вдома.