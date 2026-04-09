Зґвалтування дев'ятирічного хлопчика на Вінниччині: суд виніс вирок чоловіку

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зґвалтування дев'ятирічного хлопчика на Вінниччині: суд виніс вирок чоловіку
45-річний підозрюваний, використовуючи вразливий стан малолітньої особи та довірливе ставлення до себе, чинив протиправні дії стосовно дитини
фото: Вінницька обласна прокуратура

У суді обвинувачений вину не визнав та не розкаявся

Ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Колегія суддів призначила чоловікові максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі.

«Батьки обвинуваченого надали тимчасовий прихисток чоловікові з двома дітьми, які не мали власного житла. Батько дітей періодично виїжджав на заробітки до іншого міста, залишаючи їх під наглядом господарів. Скориставшись цією ситуацією, обвинувачений у нічний час демонстрував дев`ятирічному хлопчикові порнографічні відео та систематично його ґвалтував. Злочини тривали з вересня 2024 року по травень 2025 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дитина перебувала під повним психологічним контролем кривдника і тривалий час не могла повідомити про злочини. Лише через чотири місяці після останнього епізоду хлопчик наважився розповісти про пережите батькові.

Після отримання цієї інформації правоохоронці оперативно затримали чоловіка та взяли його під варту. Потерпілому забезпечено необхідну медичну та психологічну допомогу, яка триває досі. Інша дитина не постраждала.

У суді обвинувачений вину не визнав та не розкаявся.

Раніше поліцейські затримали жителя Тульчинського району, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру стосовно неповнолітньої падчерки. Встановлено, що чоловік є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Також на Вінниччині чоловік отримав підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини. За даними слідства, він вчинив сексуальне насильство щодо 13-річної падчерки, поки її матері не було вдома.

Теги: зґвалтування Вінниччина дитина

Новини

Зґвалтування дев'ятирічного хлопчика на Вінниччині: суд виніс вирок чоловіку
Зґвалтування дев'ятирічного хлопчика на Вінниччині: суд виніс вирок чоловіку
Кремль хоче створити «буферну зону» на Вінниччині – заступник Буданова
Кремль хоче створити «буферну зону» на Вінниччині – заступник Буданова
У Вінниці чоловік з ножем напав на двох військових ТЦК
У Вінниці чоловік з ножем напав на двох військових ТЦК
У Вінниці біля ліцею авто збило школярку
У Вінниці біля ліцею авто збило школярку
Які міста найбільше підтримують ЗСУ: рейтинг обласних центрів
Які міста найбільше підтримують ЗСУ: рейтинг обласних центрів
Вінниччина: чоловік підозрюється у зґвалтуванні неповнолітньої падчерки
Вінниччина: чоловік підозрюється у зґвалтуванні неповнолітньої падчерки

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

