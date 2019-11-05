У Козятині потерпіла затримала грабіжника та передала його поліції



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Зловмисником виявився 14 – річний місцевий житель

4 листопада потерпіла від дій грабіжника самотужки затримала свого кривдника та передала його поліцейським. Зловмисником виявився неповнолітній, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Близько 18.30 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пограбування від місцевої жительки. Жінка повідомила, що, перебуваючи у будинку своєї матері, невідома особа через незачинені двері проникла до помешкання та викрала гаманець з грошима в сумі 175 гривень.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Як з’ясувалось, потерпіла самотужки наздогнала зловмисника, який заволодів її гаманцем, затримала його та передала працівникам поліції.

Зловмисником виявився 14 – річний місцевий житель. Хлопець неодноразово потрапляв в поле зору поліції за майнові злочини.

Наразі він затриманий у процесуальному порядку.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення зловмиснику загрожує покарання до 8 років ув’язнення.