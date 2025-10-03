Головна Вінниця Новини
РПГ-26, гранати та кілограм тротилу: на Вінниччині чоловік зберігав «підпільний арсенал»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
РПГ-26, гранати та кілограм тротилу: на Вінниччині чоловік зберігав «підпільний арсенал»
За даними слідства, чоловік зберігав ручний протитанковий гранатомет РПГ-26
фото: прокуратура Вінницької області

Житель Гайсинщини постане перед судом за незаконне зберігання зброї

Прокуратура Вінницької області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Гайсинської громади, якого звинувачують у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України). Слідство встановило, що чоловік у власному гаражі незаконно зберігав цілий арсенал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Вінничини.

За даними слідства, чоловік зберігав ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, дві бойові гранати, три тротилові шашки загальною вагою 1 кг та 95 бойових патронів до вогнепальної зброї.

РПГ-26, гранати та кілограм тротилу: на Вінниччині чоловік зберігав «підпільний арсенал» фото 1
фото: прокуратура Вінничини

Досудове розслідування здійснювали слідчі Гайсинського районного управління поліції.

За таке правопорушення законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, на Вінниччині 45-річного чоловіка взяли під варту без можливості внесення застави за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дитини. За клопотанням Немирівської окружної прокуратури суд застосував до підозрюваного найсуворіший запобіжний захід. Про це повідомив керівник прокуратури Дмитро Данилов, пише «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Дії чоловіка кваліфіковано за статтями 152 Кримінального кодексу України як зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно. За інформацією прокуратури, підозрюваний використовував вразливий стан дитини та її довіру до себе.

Теги: суд зброя Вінниччина

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
