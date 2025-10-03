РПГ-26, гранати та кілограм тротилу: на Вінниччині чоловік зберігав «підпільний арсенал»

Житель Гайсинщини постане перед судом за незаконне зберігання зброї

Прокуратура Вінницької області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Гайсинської громади, якого звинувачують у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України). Слідство встановило, що чоловік у власному гаражі незаконно зберігав цілий арсенал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Вінничини.

За даними слідства, чоловік зберігав ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, дві бойові гранати, три тротилові шашки загальною вагою 1 кг та 95 бойових патронів до вогнепальної зброї.

фото: прокуратура Вінничини

Досудове розслідування здійснювали слідчі Гайсинського районного управління поліції.

За таке правопорушення законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

