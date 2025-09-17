Головна Гроші Економіка
Гетманцев зводив сім'ю в ресторан «Чорноморка» і розказав, що там треба терміново змінити

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Гетманцев: «Пропоную не йти шляхом Gaga, а виправитись самостійно»
Гетманцев: «Пропоную не йти шляхом Gaga, а виправитись самостійно»
фото: Данило Гетманцев

Гетьманцев розкритикував «Чорноморку» за податкові схеми та пригрозив перевірками

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що відвідав ресторан «Чорноморка», який він назвав «прекрасним». Попри високу оцінку кухні та обслуговування, депутат розкритикував заклад за «повний набір джентльмена-податкового ухилянта». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Данила Гетманцева.

На своїй сторінці в соціальних мережах Гетманцев зазначив, що у ресторані він зіткнувся з такими схемами ухилення, як «р2р»-платежі, подрібнення чеків та видача «лівих» чеків. Депутат закликав власників «Чорноморки» виправитися самостійно, щоб уникнути долі мережі ресторанів GAGA.

Раніше Гетманцев уже публічно говорив про «тінізований» ресторанний бізнес. Він навів як приклад мережу GAGA, де після його звернення до ДПС відбулося 36 перевірок, які призвели до штрафів на суму близько 7 мільйонів гривень та анулювання ліцензій на алкоголь.

«Пропоную не йти шляхом Gaga, а виправитись самостійно. Просто почати працювати в білу самостійно. Переконаний, у вас вийде! А якщо ні, повернемося до цього питання з 1 жовтня. Ок?», — написав Гетманцев.

До слова, як заявив в своїй програмі на Youtube-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, майже всі ресторани в Україні працюють через фізичних осіб-підприємців, щоб не платити податки в повному обсязі.  

За словами Данила Гетманцева, коли в ресторанах приносять декілька рахунків, окремо за алкоголь та за їжу, або взагалі вимагають готівку, пояснюючи тим, що не працює термінал – це свідчить про те, що ресторан ухиляється від сплати податків.

«На ФОПах працюють в Україні майже всі ресторани. Якщо порівнювати кількість юридичних осіб, які є активними в цьому бізнесі, – це приблизно десь 3200 юридичних осіб. ФОПів – 68 000. Великі мережі дуже-дуже фешенебельних ресторанів також подрібнюються на ФОПи. Ресторанний бізнес – це ж про репутацію, про імідж. І коли ти робиш великі класні, дорогі, красиві рекламні компанії, коли ти робиш дійсно класне приміщення для того, аби приймати клієнтів, і при цьому подрібнюєшся на два чеки – ну хіба це серйозно?» – зазначає депутат.

За словами Гетманцева, наслідком ухилення від оподаткування в ресторанному бізнесі є недоотримання державою близько 7 млрд грн щорічно у вигляді податків.

Нагадаємо, в Україні вже давно діє механізм податкової знижки, який дозволяє кожному платнику податків повернути частину сплаченого ПДФО (податок на дохід фізичної особи). Право на таку знижку має кожен платник податків, але користуються ним лише близько 1,1% з усіх платників податків і навіть менш як 1% домогосподарстві, повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата України, голову комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. 

