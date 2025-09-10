За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу не внесено 20 млн грн застави

Ексголова Хмельницької МСЕК Крупа може отримати інший запобіжний захід

За колишню очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу не внесли заставу в розмірі 20 млн грн. П’ятиденний термін для внесення коштів сплив у вівторок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укрінформ.

Цю інформацію підтвердила прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Водночас, за словами речниці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольги Постолюк, відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу ексголові Хмельницької МСЕК.

Як відомо, уже шостий день ексголовна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа перебуває не в Київському СІЗО, її теперішнє місцеперебування залишається невідомим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Айвар, сусід Тетяни Крупи, давно її не бачив. Він мешкає в будинку, звідки, за даними слідства, торік колишня очільниця Хмельницької обласної МСЕК під час обшуків викинула дві сумки з грошима. За його словами, саме тут проживала родина Круп. «Читав, ніби її відпустили. Але нікого з них тут не було. За всі 20-30 років, відколи існує цей будинок, я з ними лише вітався – і більше нічого», – сказав він.

З 20 млн грн застави, визначених Вищим антикорупційним судом для Тетяни Крупи, наразі сплачено лише частину суми. Про це телефоном повідомила її адвокатка Тетяна Видай, додавши, що строк для внесення застави ще не сплив.

Раніше повідомлялося, що ексголовна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, вийшла з СІЗО. Вищий антикорупційний суд відвів їй п’ять днів (починаючи з 4 вересня) на збір застави у розмірі 20 млн грн.

Як повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр, ухвала слідчої судді Антикорупційного суду Лесі Федорак містить цікаву деталь. Зокрема, у ній зазначено, що підозрювана може збирати гроші на заставу і більше п’яти днів за умови, якщо Феміда не ухвалить нове рішення про зміну запобіжного заходу. Перегляд запобіжного заходу може ініціювати прокурор або слідчий, направивши відповідне клопотання до суду.