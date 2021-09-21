На вулицях Вінниці можуть з’явитися сучасні електробуси у рамках Кіотського протоколу

«Вінницька транспортна компанія» підписала договір про співпрацю з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів

З державного бюджету профінансують закупівлю 7 електробусів

Вінниця у 2022 році може отримати десять сучасних електробусів у рамках Кіотського протоколу, що прогнозовано скоротить шкідливі викиди CO 2 на понад 330 тонн в рік. Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов на своїй сторінці у Facebook.

Моргунов зазначив, що «Вінницька транспортна компанія» підписала договір про співпрацю з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів і готова розпочати процедуру міжнародних торгів.

«Згідно з домовленостями, з державного бюджету профінансують закупівлю 7 електробусів, 2 станцій швидкої зарядки пантографного типу та 4 станцій повільної зарядки. Дольова участь громади – 3 одиниці транспорту та по одній зарядній станції кожного типу. Міська рада підтримала проєкт закупівлі муніципальних електробусів у лютому цього року і послідовно займаємось його впровадженням», – зазначив Сергій Моргунов.

Кіотський протокол – міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети. Протокол зобов’язує розвинуті країни та країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів.

Як раніше повідомлялося, вінничанам розповіли, на яких вулицях небезпечно дихати повітрям.