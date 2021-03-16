Німецька клініка підтвердила випадки «британського» штаму коронавірусу на Вінниччині

9 березня відправили ще 338 зразків, відібраних протягом лютого 2021 року, до лабораторії в Лондоні

Циркуляцію мутованих штамів, які мають південно-африканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження — не виявлено.

Лабораторії на базі німецької клініки Шаріте передала фінальні результати дослідження українських зразків та підтвердила наявність мутованих штамів, які мають британське походження.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

За результатами 152 зразків з 200 відправлених на дослідження, на територіях Вінницької (4 зразки) та Закарпатської (2 зразки) областей — виявлено циркуляцію мутованих штамів, які мають британське походження.

«Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70. Крім того, визначено зміни (del HV69/70 у Spike-protein) у 2 зразках зі Львівської та Луганської областей», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦГЗ, циркуляцію мутованих штамів, які мають південно-африканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження — не виявлено.

У центрі додали, що 9 березня відправили ще 338 зразків, відібраних протягом лютого 2021 року, до лабораторії в Лондоні.

Нагадаємо, за вчора, 15 березня, на території Вінниччини від ускладнень коронавірусу померли 16 людей, це найвищий показник з початку епідемії.