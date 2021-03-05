Операція «Первоцвіт-2021»: екоінспектори попередили незаконний продаж червонокнижних квітів

Муніципальна варта разом з працівниками державної екологічної інспекції у Вінницькій області перевіряють незаконний продаж ранніх червонокнижних рослин

За незаконне придбання та збут об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, передбачено накладення штрафу від 510 до 1700 грн

На Вінниччині працівники екоінспекції 5 березня виявили незаконний продаж червонокнижних квітів. Двоє порушників продавали підсніжники на території Вороновицької територіальної громади.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція області.

На «продавців» склали два протоколи та направили матеріали до судових органів.

Нагадаємо, операція «Первоцвіт-2021» розпочалася 1 березня. У перший день перевірки порушень не виявили.

Муніципальна варта разом з працівниками державної екологічної інспекції у Вінницькій області, поліцією та громадськими екологічними організаціями перевіряють незаконний продаж ранніх червонокнижних рослин. Про це Суспільному повідомив начальник Муніципальної варти Віталій Чигур.

За незаконне придбання та збут об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, передбачено накладення штрафу від 510 до 1700 грн з конфіскацією.

Нагадаємо, на Бессарабському ринку виставили на продаж чи не найдорожчий букет в Києві. Складений з троянд та орхідей, перев'язаний стрічкою, букет продається у кошику. Ціна цього, хоч і пишного, але на вигляд звичайного букета – 18 тисяч гривень.