Підприємець з Вінниці першим отримав новий кредит для бізнесу від уряду Гончарука



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Чоловіку виділили на власну справу 1,5 мільйони гривень

Станом на 3 лютого державний «Укргазбанк» видав 11 кредитів за програмою підтримки малого бізнесу, який Уряд запровадив з 1 лютого. Першим щасливчиком, який отримав позику, став 33-річний підприємець з Вінниці.

Про це повідомляють у пресслужбі «Укргазбанк».

«Програма «Доступні кредити 5-7-9%» щойно стартувала, а ми вже відчуваємо неабияку зацікавленість бізнесменів з усіх куточків України. Ми вже підписали 11 кредитних угод за новою держпрограмою. Найактивнішими наразі є підприємці з Поділля, Вінниці та Київщини. Впевнений, надалі результати будуть справді приголомшливими, і український бізнес матиме потужну підтримку для свого розвитку,» - зазначив заступник голови правління Євген Мецгер.

З 1 лютого Уряд запустив програму доступних кредитів для малого бізнесу, яка отримала назву »5-7-9%». Вона розрахована на людей, які хочуть започаткувати власну справу або відкрити бізнес. Максимальний розмір кредиту 1,5 мільйони гривень. Підтримка бізнесу буде надаватися за двома напрямками:

Перший – здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;

9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Другий – надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.