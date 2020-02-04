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    Підприємець з Вінниці першим отримав новий кредит для бізнесу від уряду Гончарука

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    Підприємець з Вінниці першим отримав новий кредит для бізнесу від уряду Гончарука

    Чоловіку виділили на власну справу 1,5 мільйони гривень

    Станом на 3 лютого державний «Укргазбанк» видав 11 кредитів за програмою підтримки малого бізнесу, який Уряд запровадив з 1 лютого. Першим щасливчиком, який отримав позику, став 33-річний підприємець з Вінниці. 

    Про це повідомляють у пресслужбі «Укргазбанк».

    «Програма «Доступні кредити 5-7-9%» щойно стартувала, а ми вже відчуваємо неабияку зацікавленість бізнесменів з усіх куточків України. Ми вже підписали 11 кредитних угод за новою держпрограмою. Найактивнішими наразі є підприємці з Поділля, Вінниці та Київщини. Впевнений, надалі результати будуть справді приголомшливими, і український бізнес матиме потужну підтримку для свого розвитку,» - зазначив заступник голови правління Євген Мецгер.

    З 1 лютого Уряд запустив програму доступних кредитів для малого бізнесу, яка отримала назву »5-7-9%». Вона розрахована на людей, які хочуть започаткувати власну справу або відкрити бізнес. Максимальний розмір кредиту 1,5 мільйони гривень. Підтримка бізнесу буде надаватися за двома напрямками:

    Перший – здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

    • 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;
    • 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;
    • 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

    Другий – надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.

     

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