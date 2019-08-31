Підприємство «Вінницяоблводоканал» передадуть у комунальну власність міста



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30 серпня, під час чергового засідання сесії Вінницької міської ради депутати схвалили рішення «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської об'єднаної територіальної громади майна комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»

Це перше рішення, яким розпочато процедуру передачі цього стратегічного для Вінниці об’єкту до комунальної власності міста. Далі рішення має приймати Вінницька обласна рада.

КП «Вінницяоблводоканал» на сьогоднішній день є комунальним підприємством обласного підпорядкування. Але воно знаходиться на території міста і забезпечує водою вінничан.

Раніше Вінницька міська рада не мала правових підстав ініціювати цей процес, адже у структурі підприємства діяла низка районних водопостачальних підприємств. На сьогодні вони перейшли до комунальної власності та під управління місцевих рад. Тому з’явилась можливість прийняти і КП «Вінницяоблводоканал» до комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

«Ми розуміємо, що це достатньо складний і довгий процес. На сьогоднішній день ми не бачимо і не розуміємо, яка є стратегія щодо розвитку і фінансової підтримки цього підприємства. Ми всі знаємо, які є проблеми і виклики щодо очисних споруд, і саме завдяки Уряду Гройсмана перші кроки до їх подолання було зроблено – виділено з державного бюджету біля 20 млн грн на реконструкцію цих очисних споруд. Але на сьогоднішній день фінансування припинено, і ця проблема невирішена до кінця. Але проблема не тільки в очисних спорудах. Потрібно вирішувати питання і з підготовкою та очисткою води, з її транспортуванням. Сьогодні у місті тільки каналізаційних мереж більше 500 км, а водогони мають протяжність більше 600 км. Тому ми розпочинаємо досить серйозну і кропітку роботу та готові взяти на себе відповідальність щодо вирішення цієї проблеми у нашому місті Для нас принципово забезпечити ефективну роботу підприємства, завдяки чому споживачі матимуть кращий рівень послуг», – зазначив Сергій Моргунов.

Далі наступний крок має зробити обласна рада і прийняти відповідне рішення на одному зі своїх чергових засідань.