Поліцейські знайшли 11-річну дівчинку, яку дві доби шукали вінницькі поліцейські



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Правоохоронці розшукали дівчинку далеко від дому - на Київщині

Ввечері, 17 червня, у смт Макарів Київської області знайшли 11-річну Ангеліну Макарову, жительку міста Калинівки, Вінницької області, яку дві доби розшукували вінницькі поліцейські та колеги з сусідніх областей. За словами дитини, вона дізналась, що у столиці в неї є старший брат, та вирушила на його пошуки.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

16 червня близько 15.00 до Калинівського відділу поліції надійшло повідомлення від 60-річної місцевої жительки про те, що близько 11.50 пішла з дому та не повернулась її малолітня дочка.

Як розповіла начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції Вінниччини Людмила Кузнєцова, на пошуки дитини задіяли усі оперативні та розшукові заходи. Завдяки камерам відеоспостережень поліцейські встановили, що близько 13.00 год. дівчинка знаходилась на центральному автовокзалі в м. Вінниці.

Поліцейські відпрацьовували вокзали, ринки, розважальні заклади та інші громадські місця, інформацію про розшук передали колегам з сусідніх областей та розмістили у засобах масової інформації та соціальних мережах, перевірили дописи громадян на Інтернет-сторінках щодо можливого місця перебування дитини. Саме з соцмереж поліцейські дізнались, що дитина може перебувати у місцях тимчасового прихистку для дорослих та дітей при храмах. З цією метою поліцейські територіальних підрозділів перевірили усі такі храми в області.

17 червня від київських колег надійшла інформація, що дитина знайдена.

Близько 20.30 год. до столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у смт Макарів, без нагляду дорослих знаходиться малолітня дівчинка. Вона звернулась до нього з запитанням, як на таксі доїхати до Калинівки. Це насторожило чоловіка, і він зателефонував у поліцію.

У відділенні з’ясувалось, що це саме та дівчинка, яку шукає поліція Вінниччини.

Втікачка розповіла, що вона дізналась, що в неї у Києві є старший брат, який з родиною не спілкується, і вирішила його розшукати. Вона взяла з дому близько 2 000 гривень та вирушила автобусом у столицю. Дорогою вона розгубилась та вийшла раніше, так і не доїхавши до Києва. Зрозумівши, що далі не знає, що їй робити – запитала у випадкового перехожого, як їй повернутися додому у Калинівку.

Зараз дитина перебуває у Вінницькій міській клінічній лікарні «Центр матері та дитини», де їй надається психологічна допомога, а з її матір’ю працюють працівники соціальних служб.