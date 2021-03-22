Помер колишній мер Вінниці

Про причини смерті Миколи Костіна не повідомляється

Костін був першим мером Вінниці за часів незалежності України

Пішов з життя колишній вінницький міський голова Микола Костін. Про це на своїй повідомив депутат Вінницької міської ради Роман Аксельрод.

«Пішов у вічність Костін Микола Федорович. Микола Федорович багато років очолював Ленінський район міста Вінниці, а потім був міським головою. Він перший міський голова, який був обраний на альтернативній основі. Царство небесне, вічна пам’ять», – пише Аксельрод.

Про причини смерті Миколи Костіна не повідомляється.

Микола Костін – перший голова обраний на альтернативній основі сесією міської ради. Він був міським головою Вінниці з 1 січня 1991 року по травень 1992 року.

Додамо, що відомий донецький лікар, розробник широко застосовуваних однойменних аплікаторів Микола Ляпко помер від ускладнень коронавірусу. Про це стало відомо 21 березня.

До слова, напередодні в Одесі від коронавірусу помер відомий дитячий анестезіолог.

Також цього тижня у Дніпрі від ускладнень коронавірусної інфекції помер головний лікар клінічної лікарні №4, депутат Дніпропетровської обласної ради Костянтин Чебанов.



