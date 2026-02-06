У Вінниці затримано чоловіка, який стріляв по групі оповіщення ТЦК

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав

Правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв по групі оповіщення у Вінниці 1 лютого. Особу стрілка встановили – це місцевий житель. 4 лютого на Немирівському шосе його затримали оперативники та бійці КОРД. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Інцидент стався 1 лютого близько 10:40 на перехресті вулиць Казимира Малевича та Героїв Нацгвардії. Побачивши групу оповіщення, чоловік вистрілив з невстановленої зброї у напрямку службового авто та правоохоронців, після чого з місця події зник. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

У результаті проведених заходів фігуранта затримали у процесуальному порядку оперативники Управління карного розшуку та Вінницького райуправління поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД. Слідчі за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ст. 348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

