У Вінниці затримано чоловіка, який стріляв по групі оповіщення ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Особу стрілка встановили – це місцевий житель
фото: vn.npu.gov.ua

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав

Правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв по групі оповіщення у Вінниці 1 лютого. Особу стрілка встановили – це місцевий житель. 4 лютого на Немирівському шосе його затримали оперативники та бійці КОРД. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Інцидент стався 1 лютого близько 10:40 на перехресті вулиць Казимира Малевича та Героїв Нацгвардії. Побачивши групу оповіщення, чоловік вистрілив з невстановленої зброї у напрямку службового авто та правоохоронців, після чого з місця події зник. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

У Вінниці затримано чоловіка, який стріляв по групі оповіщення ТЦК фото 1

У результаті проведених заходів фігуранта затримали у процесуальному порядку оперативники Управління карного розшуку та Вінницького райуправління поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД. Слідчі за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ст. 348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Нагадаємо, в Одесі стався напад на військовослужбовця територіального центру комплектування під час виконання ним службових обов’язків. Інцидент вже розслідує поліція.

До того ж львів’янка влаштувала стрілянину посеред міста та поцілила у мікроавтобус ТЦК. Жінку затримали правоохоронці

Теги: Вінниця ТЦК

