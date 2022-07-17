Ракетний удар по Вінниці забрав життя дружини декана Львівської музакадемії, син – у лікарні

Декан Львівської музичної академії Ярослав Олексів втратив дружину через атаку рашистів по Вінниці, його син – у важкому стані

Через ворожий ракетний удар по Вінниці загинула дружина декана Львівської музичної академії Ярослава Олексіва Галина. Про це музикант повідомив у Facebook 16 липня.

«На жаль моя Галюся загинула, боремося за Ромчика і молимося», – написав Олексів й опублікував фото загиблої дружини з сином.

Син подружжя, 8-річний Роман, був із мамою. У нього численні травми. Зараз дитина в обласній дитячій лікарні Вінниці.

Подруга загиблої Анна Бутровська у соцмережі закликала людей допомогти родині.

«Ромчик в комі, з чисельними травмами (відкритий перелом плечової кістки, черепно-мозкова травма) та на жаль опіки тіла, лиця... Останнє що він бачив – то як його маму присипало частинами будівлі медцентру... про це він сказав медикам зі швидкої», – написала Бутровська.

Нагадаємо, що прощання із загиблими внаслідок ракетного удару по Вінниці відбудеться 17 липня. Усього внаслідок атаки загинули 24 людини, з них троє – діти.

Водночас російські пропагандисти вигадали цинічне пояснення для ракетного удару по Вінниці. Міноборони Росії підтвердило, що 14 липня вони скористалися високоточними ракетами морського базування «Калібр». Водночас рашисти оголосили: «завдано удару по будівлі гарнізонного будинку офіцерів у місті Вінниця».