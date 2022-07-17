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    Новини

    Ракетний удар по Вінниці забрав життя дружини декана Львівської музакадемії, син – у лікарні

    Прощання із загиблими внаслідок ракетного удару по Вінниці&nbsp;відбудеться&nbsp;17 липня - Ракетний удар по Вінниці забрав життя дружини декана Львівської музакадемії, син – у лікарні
    Прощання із загиблими внаслідок ракетного удару по Вінниці відбудеться 17 липня
    фото: Ярослав Олексів

    Декан Львівської музичної академії Ярослав Олексів втратив дружину через атаку рашистів по Вінниці, його син – у важкому стані

    Через ворожий ракетний удар по Вінниці загинула дружина декана Львівської музичної академії Ярослава Олексіва Галина. Про це музикант повідомив у Facebook 16 липня.

    «На жаль моя Галюся загинула, боремося за Ромчика і молимося», – написав Олексів й опублікував фото загиблої дружини з сином.

    Син подружжя, 8-річний Роман, був із мамою. У нього численні травми. Зараз дитина в обласній дитячій лікарні Вінниці.

    Подруга загиблої Анна Бутровська у соцмережі закликала людей допомогти родині.

    «Ромчик в комі, з чисельними травмами (відкритий перелом плечової кістки, черепно-мозкова травма) та на жаль опіки тіла, лиця... Останнє що він бачив – то як його маму присипало частинами будівлі медцентру... про це він сказав медикам зі швидкої», – написала Бутровська.

    Нагадаємо, що прощання із загиблими внаслідок ракетного удару по Вінниці відбудеться 17 липня. Усього внаслідок атаки загинули 24 людини, з них троє – діти.

    Водночас російські пропагандисти вигадали цинічне пояснення для ракетного удару по Вінниці. Міноборони Росії підтвердило, що 14 липня вони скористалися високоточними ракетами морського базування «Калібр». Водночас рашисти оголосили: «завдано удару по будівлі гарнізонного будинку офіцерів у місті Вінниця».

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    Теги: росія окупанти теракт Міноборони діти війна Вінниця Україна дружина окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Вінниці забрав життя дружини декана Львівської музакадемії, син – у лікарні