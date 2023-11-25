Під Вінницею масштабна пожежа: палає ринок

Площа пожежі наразі сягає 800 кв.м

Увечері 25 литсопада у Вінницькій області, в місті Хмільник спалахнула масштабна пожежа на місцевому ринку. Про це повідомляє ДСНС України у Вінницькій області.

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Площа пожежі наразі сягає 800 кв.м, вогонь приборкують понад 50 рятувальників.



«На Вінниччині у м. Хмільник триває ліквідація масштабної пожежі на території критого ринку, що виникла сьогодні ввечері, близько 20:30. Площа загоряння 800 кв.м», – йдеться в повідомленні.

На місці задіяно підрозділи ДСНС у складі понад 50 чоловік особового складу та 14 одиниць спецтехніки.

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За даними рятувальників, О 22:15 рятувальникам вдалося локалізувати полум’я. Площа пожежі 800 кв.м.

Раніше повідомлялося, що через пожежу у столичному готелі довелося евакуювати постояльців. Загоряння сталося в одній із кімнат на третьому поверсі восьмиповерхового готелю.

Жертв та постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють правоохоронці.

Також 20 листопада увечері сталась пожежа на ринку у Святошинському районі Києва. Інформація про загорання на бул. Кольцова надійшла до рятувальників о 20:45.

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На місці виявилось, що на території ринку горять три кіоски загальною площею 50 кв. м.