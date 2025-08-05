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На Вінниччині мати катувала дев'ятирічну доньку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Вінниччині мати катувала дев'ятирічну доньку
Дитину вилучили з небезпечного середовища – вона перебуває під наглядом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мати побила дитину через нібито невиконане домашнє завдання

Ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури Вінницької області скерували до суду обвинувальний акт щодо 31-річної мешканки Іллінецької громади. За даними слідства, жінка систематично знущалася зі своєї донькою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що упродовж жовтня – грудня 2024 року жінка вчиняла фізичне та психологічне насильство над дев'ятирічною дитиною. Мати била дівчинку руками та палицею, штовхала, супроводжуючи все це образами, погрозами та ізоляцією.

«Найбільш жорстокі дії зафіксовано 4 та 7 грудня. Через нібито невиконане домашнє завдання мати побила дитину, спричинивши численні забої обличчя, рук, тулуба та ніг. Прокурори також наполягли на врахуванні не лише фізичних травм, а й психологічних наслідків для дитини: у постраждалої спостерігаються ознаки емоційної замкненості, страху, соціальної ізольованості та моральних страждань», – йдеться у повідомленні.

Дитину вилучили з небезпечного середовища – вона перебуває під наглядом. Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1 ст. 127 КК України – катування. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років.

Раніше у Кривому Розі розгорівся скандал після того, як в мережу потрапило відео, де трирічна дівчинка спить голодна, серед фекалій та бруду. Її матір у цей час спала в іншій кімнаті, оточена пляшками, схоже, з-під алкогольних напоїв. 

До слова, у Києві двох юнаків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. За даними справи, двоє хлопців 18 та 23 років познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром Києва на Хрещатику. Під приводом продовження спілкування, скориставшись довірою дитини, неповнолітню завели у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.

Теги: Офіс Генерального прокурора діти

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