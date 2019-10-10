Школярка з Вінниччини перемогла на фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я»



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У Міжнародному дитячому центрі «Артек» 20 – 22 вересня відбувся фінал ІХ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я», в якому взяли участь 23 команди-переможниці регіональних етапів

Урочисте відкриття фінального етапу відбулось за участю організаторів – представників Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнського молодіжного Українського державного центру позашкільної освіти, Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця».

Про це інформує пресслужба Вінницької ОДА, повідомляє «Главком».

Загалом, під час фестивалю відбулись конкурси літературно-музично-спортивних міні-композицій, а також вікторина-конкурс «Що ми знаємо про здоровий спосіб життя?», конкурс фотографій і плакатів на тематику здорового способу життя, різні тематичні тренінги та майстер-класи.

Члени журі визначили переможців серед конкурсантів. Перше місце у конкурсі малюнків, плакатів і фотографій посіла школярка з Вінниччини Тетяна Бунькова – учениця ЗОШ І – ІІІ ст. №2 м.Ладижин.

Нагадаємо, що Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» проводиться щорічно з метою популяризації та пропаганди серед молоді здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення та підтримки талановитої молоді.