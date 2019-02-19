Спеціальне обладнання для дітей з обмеженими можливостями встановлено на ігрових майданчиках міста



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Місцева влада підводить підсумки 2018 року

Минулого року на п’ятьох дитячих та спортивних майданчиках встановлено інформаційні стенди з азбукою жестів. На шістьох – облаштували стійки для гри в стрітбол, бруси-турніки, штанги та інше спеціальне обладнання для людей з інвалідністю. Роботи в цьому напрямку продовжаться й в цьому році. Про це, зокрема, йшлось на засіданні комітету забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

У 2018 році здійснювалось встановлення на дитячих та спортивних майданчиках інформаційних стендів з азбукою жестів для навчання спілкуванню з дітьми, які мають вади слуху. Робота проходила у співпраці з ГО «Гармонія». В минулому році такі стенди з’явились на п’ятьох новозбудованих дитячих та спортивних майданчиках по вулицях М.Гавриш, Брацливська,98, Лялі Ратушної 128-122, Стрілецька,1.

«На шістьох новозбудованих дитячих та спортивних майданчиках ми встановлювали спеціальне обладнання для людей з інвалідністю. Це пісочниці (вул. Лялі Ратушної,128-132, Стрілецька,1), стійки для гри в стрітбол (вул. Марії Гавриш, Лялі Ратушної,128-132, Стрілецька,1), бруси-турнік (вул. Брацлавська,98, Марії Гавриш, Лялі Ратушної,128-132, Первозванного,30, Стельмаха,47, Стрілецька,1). Встановлювали також штанги вертикальні (Марії Гавриш, Стрілецька,1, Первозванного,30), спеціальні сидіння на дитячих гойдалках (на розі вул. Руданського-Марії Гавриш, вул. Лялі Ратушної, 128-132, Стрілецька,1)», – розповів директор департаменту міського господарства Григорій Пурдик

Також чиновник зазначив, що перед тим, як проводити проектування дитячих та спортивних майданчиків, проектанти узгоджують з ГО «Гармонія» на якому майданчику і яке саме обладнання встановлювати.