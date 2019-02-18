Комп'ютерна програма паралізувала роботу відділення Укрпошти у Вінниці



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Містяни не можуть розрахуватися за комунальні послуги

Біля відділення №30 Укрпошти, що на проспекті Юності у Вінниці, містяни чи не удосвіта займають чергу, щоб вчасно розрахуватися за спожиті послуги. У ній годинами простоюють пенсіонери, інваліди та інші споживачі. Кому починає бракувати кисню, на якийсь час виходять подихати на вулицю.

Утім, сьогодні, 18 лютого, як й протягом кількох попередніх днів, багатьом з них так і не вдалося розрахуватися за «комуналку». Як тільки почали приймати платежі, стало відомо, що процес розрахунку за газ, світло, утримання будинку та інші послуги може розтягнутися на дуже тривалий час. Так воно й сталося.

Касири лише розводили руками, пояснюючи своїм клієнтам, що погано працює нова комп'ютерна програма. Мовляв, її запустили 1 лютого, тож виникають збої в роботі. Й це відбувається не один день.

За якийсь час люди, які по 2-3 години простояли в черзі, почули звістку, що «програма взагалі перестала працювати». А на віконцях кас з'явилися таблички з повідомленням щодо припинення роботи.

За кілька хвилин працівниця цього поштового відділення Валентина Томачинська повідомила, що невідомо, чи взагалі можна буде сьогодні оплатити комунальні послуги. Мовляв, усе це через «програму».

Дехто з відвідувачів телефонував на різні «гарячі лінії», намагаючись щось вдіяти, аби проблема була розв'язана. Утім, результату це не принесло. Близько опівдня частина людей залишила приміщення поштового відділення...

Джерело: naparise.com