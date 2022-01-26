Чехія висловила підтримку Вінниччині на тлі вторгнення Росії

Люберецький край республіки підтримав дружню область у складний час

25 січня Ліберецька крайова рада Чеської Республіки ухвалила резолюцію про збройну агресію Російською Федерації проти України. Окремим пунктом стала підтримка жителів Вінниччини. Про це повідомляють на офіційному порталі Ліберецького краю.

«Україні як незалежній державі доводиться у ці дні і тижні протистояти безпрецедентному тиску з боку Росії за її незалежність, територіальну цілісність та суверенітет. Ми твердо віримо, що нинішня кризова ситуація буде подолана виключно мирними засобами та переговорами. Віримо, що Україна продовжить свій розвиток на шляху до європейської демократії, а наше дружнє партнерство з Вінницькою областю, яке бере початок з 2016 року, триватиме й надалі. Ми будемо підтримувати Вінницьку область на її шляху до Європи та сприятимемо розвитку ділової, культурної та соціальної співпраці у подальшому», – зазначив гетьман Ліберацього краю Мартін Пута.

Нагадаємо, Ліберацький край співпрацює із Вінниччиною з 2016 року. У 2018 році чеська сторона приймала дітей загиблих і поранених бійців АТО на відпочинок. Також у 2018 році делегація з Вінниччини, що перебувала у Чеській Республіці, вшанувала пам’ять загиблих воїнів УНР на кладовищі, що знаходиться у цьому краї.

Зазначимо, міністри закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини приїдуть на Донбас. Як відомо, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що уряд країни готовий надати Україні військову допомогу на тлі інформації про ймовірне вторгнення. Також Чехія готова відправити військових в Україну.

Наприкінці лютого або на початку березня шестеро чеських військовослужбовців вирушать в Україну на спільні навчання «Срібна шабля 2022» (Silver Saber-2022), які проходять згідно з планом НАТО щодо розвитку Збройних сил України.

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