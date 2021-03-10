Вінницький спортсмен став чемпіоном України з плавання

Вінничанин став переможцем та чемпіоном України з результатом 26.14, і випередив суперника на 1 соту секунди

За звання чемпіонів та призерів змагань боролися 336 плавців

Вінницький спортсмен Віктор Хникін виборов дві нагороди на чемпіонаті України з плавання.

Про це повідомили в обласному відділенні Національного Олімпійського комітету.

Чемпіонат України з плавання відбувся 6-9 березня у Харкові. За звання чемпіонів та призерів змагань боролися 336 плавців, і серед них єдиним представником від Вінницької області був майстер спорту України Віктор Хникін.

Повідомляється, що перші два дні (на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем) спортсменові далися важко, і він не потрапив до фінальних запливів. Однак на третій день (на дистанції 50 м на спині) він другим і потрапив до фіналу з результатом 26.50, поступившись 1 сотою секунди спортсмену з Києва – Ярославу Мазуренко.

Зазначається, що у фіналі на цій дистанції вінничанин став переможцем та чемпіоном України з результатом 26.14, тепер вже випередивши суперника на 1 соту секунди. А в останній день змагань виборов бронзову нагороду на дистанції 100 м на спині з результатом 57.73 секунди.

«Дуже радий, що отримав дві призові нагороди та став чемпіоном України. Хоча в той же час не зовсім задоволений своїм показником часу, бо бажав плисти сильніше й сподівався показати кращий результат, ніж вийшло», – прокоментував своє досягнення Віктор Хникін.

Нагадаємо, уряд вніс до переліку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки комплекс спортивних споруд ГО «Вінницька обласна організація ФСТ (фізкультурно-спортивне товариство) «Динамо» України. Таким чином це вже друга база з таким статусом на Вінниччині.