Вінницький спортсмен став чемпіоном України з плавання
За звання чемпіонів та призерів змагань боролися 336 плавців
Вінницький спортсмен Віктор Хникін виборов дві нагороди на чемпіонаті України з плавання.
Про це повідомили в обласному відділенні Національного Олімпійського комітету.
Чемпіонат України з плавання відбувся 6-9 березня у Харкові. За звання чемпіонів та призерів змагань боролися 336 плавців, і серед них єдиним представником від Вінницької області був майстер спорту України Віктор Хникін.
Повідомляється, що перші два дні (на дистанціях 50 та
Зазначається, що у фіналі на цій дистанції вінничанин став переможцем та чемпіоном України з результатом 26.14, тепер вже випередивши суперника на 1 соту секунди. А в останній день змагань виборов бронзову нагороду на дистанції
«Дуже радий, що отримав дві призові нагороди та став чемпіоном України. Хоча в той же час не зовсім задоволений своїм показником часу, бо бажав плисти сильніше й сподівався показати кращий результат, ніж вийшло», – прокоментував своє досягнення Віктор Хникін.
Нагадаємо, уряд вніс до переліку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки комплекс спортивних споруд ГО «Вінницька обласна організація ФСТ (фізкультурно-спортивне товариство) «Динамо» України. Таким чином це вже друга база з таким статусом на Вінниччині.