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    Вінницький спортсмен став чемпіоном України з плавання

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    Вінничанин став переможцем та чемпіоном України з результатом 26.14, і випередив суперника на 1 соту секунди - Вінницький спортсмен став чемпіоном України з плавання
    Вінничанин став переможцем та чемпіоном України з результатом 26.14, і випередив суперника на 1 соту секунди
    фото: noc-vin.org.ua

    За звання чемпіонів та призерів змагань боролися 336 плавців

    Вінницький спортсмен Віктор Хникін виборов дві нагороди на чемпіонаті України з плавання.

    Про це повідомили в обласному відділенні Національного Олімпійського комітету.

    Чемпіонат України з плавання відбувся 6-9 березня у Харкові. За звання чемпіонів та призерів змагань боролися 336 плавців, і серед них єдиним представником від Вінницької області був майстер спорту України Віктор Хникін.

    Повідомляється, що перші два дні (на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем) спортсменові далися важко, і він не потрапив до фінальних запливів. Однак на третій день (на дистанції 50 м на спині) він другим і потрапив до фіналу з результатом 26.50, поступившись 1 сотою секунди спортсмену з Києва – Ярославу Мазуренко.

    Зазначається, що у фіналі на цій дистанції вінничанин став переможцем та чемпіоном України з результатом 26.14, тепер вже випередивши суперника на 1 соту секунди. А в останній день змагань виборов бронзову нагороду на дистанції 100 м на спині з результатом 57.73 секунди.

    «Дуже радий, що отримав дві призові нагороди та став чемпіоном України. Хоча в той же час не зовсім задоволений своїм показником часу, бо бажав плисти сильніше й сподівався показати кращий результат, ніж вийшло», – прокоментував своє досягнення Віктор Хникін.

    Нагадаємо, уряд вніс до переліку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки комплекс спортивних споруд ГО «Вінницька обласна організація ФСТ (фізкультурно-спортивне товариство) «Динамо» України. Таким чином це вже друга база з таким статусом на Вінниччині.

    Теги: спорт Вінниця плавання
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