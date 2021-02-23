Трамвайне ДТП: у Вінниці один трамвай наздогнав інший

Свідки події розповіли, що четвертий трамвай «наздогнав» вагон, який їхав попереду

Внаслідок зіткнення вагон №287 отримав пошкодження лобової частини

Вранці 23 лютого у Вінниці на Хмельницькому шосе один трамвай врізався в інший.

Обидва вагони рухалися у напрямку площі Гагаріна. За попередньою інформацією, водій «другого» трамвая через засліплення не побачила попереду вагон. Принаймні така версія є.

Внаслідок зіткнення вагон №287 отримав пошкодження лобової частини, скла та причіпного пристрою. Також постраждав і трамвай, що був попереду.

«Удар був дуже сильним, що аж відбив собі поперек», – розповідає свідок ДТП та автор фото в Instagram.

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Свідки події розповіли, що четвертий трамвай «наздогнав» вагон, який їхав попереду. Обидва трамваї їхали в напрямку площі Гагаріна. У поліції дану автопригоду поки не коментують. Деталі з'ясовуються.

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За попередніми даними, під час зіткнення постраждали пасажири та водійка трамваю.

Нагадаємо, у центрі Одеси автомобіль поліції скоїв наїзд на жінку, яка йшла тротуаром.