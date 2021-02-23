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    Трамвайне ДТП: у Вінниці один трамвай наздогнав інший

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    Свідки події розповіли, що четвертий трамвай &laquo;наздогнав&raquo; вагон, який їхав попереду - Трамвайне ДТП: у Вінниці один трамвай наздогнав інший
    Свідки події розповіли, що четвертий трамвай «наздогнав» вагон, який їхав попереду
    фото: Соцмережі

    Внаслідок зіткнення вагон №287 отримав пошкодження лобової частини

    Вранці 23 лютого у Вінниці на Хмельницькому шосе один трамвай врізався в інший.

    Обидва вагони рухалися у напрямку площі Гагаріна. За попередньою інформацією, водій «другого» трамвая через засліплення не побачила попереду вагон. Принаймні така версія є.

    Внаслідок зіткнення вагон №287 отримав пошкодження лобової частини, скла та причіпного пристрою. Також постраждав і трамвай, що був попереду.

    «Удар був дуже сильним, що аж відбив собі поперек», – розповідає свідок ДТП та автор фото в Instagram.

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    Допис, поширений ДТП Вінниця (@dtp.vn_)

    Свідки події розповіли, що четвертий трамвай «наздогнав» вагон, який їхав попереду. Обидва трамваї їхали в напрямку площі Гагаріна. У поліції дану автопригоду поки не коментують. Деталі з'ясовуються.

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    Допис, поширений ДТП Вінниця (@dtp.vn_)

    За попередніми даними, під час зіткнення постраждали пасажири та водійка трамваю.

    Нагадаємо, у центрі Одеси автомобіль поліції скоїв наїзд на жінку, яка йшла тротуаром.

    Теги: ДТП громадський транспорт Вінниця
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