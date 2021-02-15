Троє українських бійців, які загинули в зоні ООС, служили на Вінниччині

Інцидент стався недалеко від населеного пункту Новолуганське

Троє бійців, які 14 лютого загинули в зоні ООС, проходили службу в 5-й батальйонно-тактичній групі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, що дислокується у Гайсині на Вінниччині.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на оперативно-тактичне угруповання «Північ».

За офіційною інформацією, бійці йшли поміняти побратимів на вогневих позиціях, коли пролунав вибух. Загинули капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В’ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Інцидент стався недалеко від населеного пункту Новолуганське. В результаті вибуху загинули троє бійців. «При переміщенні на позиції, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил», – йдеться в повідомленні.

Нагадає, що 14 лютого також надвечір в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік Водяного, що на Приазов'ї.