У Гайсинському районі створили команду пожежників-добровольців



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19 серпня у Гайсинському районі урочисто відкрили місцеву пожежну команду

У частині вогнеборців-добровольців нестимуть службу четверо місцевих жителів. Для реагування на надзвичайні події вони забезпечені необхідною пожежною технікою та обладнанням. Це вже четверта подібна пожежна частина, яка створена в районі.

Нова пожежна команда створена в селі Зятківці Гайсинського району. Це вже четверта команда вогнеборців на території району.

Звертаючись до присутніх вогнеборців-добровольців та жителів села, обласне та районне керівництво привітало зятківчан із відкриттям пожежної команди, адже гарантування безпеки громадян є одним із найважливіших завдань держави і органів влади, а створення місцевого підрозділу Служби порятунку, безпосередньо в територіальній громаді, безумовно вплине на захищеність її жителів.

З вітальними словами виступив Зятковецький сільський голова Микола Керанчук, який також вручив почесним гостям подяки за сприяння в організації місцевої пожежної команди Зятковецької сільської ради та з нагоди 28-ї річниці незалежності України.

У новоствореній команді вогнеборців-добровольців нестимуть службу четверо місцевих жителів: Михайло Мамай, Олександр Гринюк, Володимир Лебідь та Олексій Козачук. Сільські вогнеборці, забезпечені необхідною пожежною технікою та обладнанням, вже заступили на чергування.

Створення місцевої пожежної команди значно покращить оперативність реагування на пожежі та інші можливі надзвичайні ситуації на території Зятківецької сільської ради. Адже у зону відповідальності МПК входить три населених пункти, у яких проживає близько 2 тисяч мешканців.

Джерело: Vinbazar