У Калинівці з’явився новий хокейний майданчик зі штучної травою



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На Вінниччині відремонтували хокейний майданчик.

Реалізувати проект вдалося завдяки перемозі в конкурсі територіальних громад, який проводить Вінницька обласна рада.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної ради.

Проект передбачав побудову на території Калинівської дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» майданчика зі штучним покриттям, який сприятиме розвитку спорту, популяризації здорового способу життя серед учнів школи, населення міста Калинівка та сусідніх сіл.

Майданчик, що був донедавна на території комплексу, не відповідав нормам із техніки безпеки. Він не мав загорожі, була нерівність основи та нерівномірне зростання газонного покриття.

«Завдяки реалізованому проекту в громаді вдалось побудувати спортивний майданчик зі штучним покриттям, розміром 1800 м2 та провести капітальний ремонт зовнішнього вуличного електричного освітлення майданчика зі встановленням 10 ламп світлодіодних, – розповідає спеціаліст із питань підтримки муніципальних ініціатив та інвестицій Калинівської міської ради Олена Гайдей. – У нас створено сучасні умови для занять фізкультурою і спортом на території спортшколи для наших школярів та молоді. Також з’явилась можливість проведення спортивних змагань, турнірів. Створено прекрасні умови для здорового дозвілля мешканців, а що важливо – покращено естетичний вигляд спортивного майданчика».

Бюджет проекту становив 1 453 351,07 грн., з них: з фонду конкурсу – 61 339,68 грн., власний внесок – 1 392 011,39 грн.