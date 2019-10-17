У Ладижині затримано чоловіка, який виготовляв амфетамін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрюваний займався незаконним виробництвом у гаражі

У орендованому гаражі 24-річного жителя Ладижина працівники місцевої поліції вилучили наркотичні речовини, пристрої та інгредієнти для їх виготовлення. За словами наркозалежного правопорушника, амфеамін він виготовляв виключно для власного вживання.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Як розповів начальник Ладижинського відділення поліції Віталій Деркач, до правоохоронців надійшла оперативна інформація, що у орендованому гаражі місцевий житель виготовляє наркотичні засоби. Отримана інформація підтвердилась під час проведення санкціонованого обшуку.

У гаражному приміщенні працівники поліції вилучили марихуану, речовину, схожу на амфетамін, а також колби, ємності та інгредієнти для його виготовлення.

За словами правопорушника, який має судимості за аналогічні злочини, наркотики він виготовляв та зберігав виключно для власного вживання, оскільки є наркозалежним.

Вилучене направлено на експертизу.

В діях правопорушника вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За такі правопорушення підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строком до 3 років.



