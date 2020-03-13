У міській раді прозвітували про виконання бюджету за 2019 рік



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За звітний рік до бюджету надійшло 4880,8 млн грн, що на 2,9 % більше, ніж у попередньому році

План по доходах виконано на 103,6 %. Про це під час виконкому розповіла директор департаменту фінансів міської ради Наталія Луценко, звітуючи про виконання бюджету Вінницької міської ОТГ за 2019 рік.

«Сьогодні ми офіційно, на підставі даних звіту, обговоримо підсумки виконання бюджету громади за 2019 рік. Результати виконання повністю підтвердили ті позитивні тенденції щодо наповнення бюджету та фінансування видатків, про які ми звітували впродовж 2019 року. За звітний рік до бюджету надійшло 4880,8 млн грн, що на 2,9 % більше, ніж у попередньому році. План по доходах виконано на 103,6 %. Основну роль у виконанні бюджету відіграє загальний фонд, який закумулював 90 % всіх доходів», – каже директор департаменту фінансів міської ради Наталія Луценко.

До загального фонду за звітний період надійшли 4417,0 млн грн, в тому числі за рахунок власних доходів 2900,4 млн грн (65,5 %), які порівняно з минулим роком зросли на 20 %. Бюджет наповнюють такі податки, як податок на доходи фізичних осіб (1787,1 млн грн), єдиний податок (484,8 млн грн), плата за землю (248,7 млн грн), акцизний податок (207,6 млн грн), які забезпечили 94 % всіх власних доходів загального фонду.

Щодо трансфертів, то в бюджеті переважають субвенції з державного бюджету. Це субвенції на соціальний захист населення (630,2 млн грн), освітня (464,8 млн грн) та медична (268,6 млн грн) субвенції. По всіх власних доходах загального фонду забезпечено виконання плану надходжень, по більшості з них досягнуто значного зростання порівняно з минулим роком.

Туристичний збір займає невелику частку у доходах бюджету. Разом з тим, в зв’язку із запровадженням нового порядку нарахування туристичного збору надходження у звітному періоді зросли в 6,1 рази.

Надходження до спеціального фонду склали 453,7 млн грн. Основними складовими спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, доходи бюджету розвитку, цільові фонди міської ради, а також субвенція з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров’я – будівництво кардіоцентру (10,0 млн грн).

Видатки бюджету за звітний період склали 4,974 млрд грн, що майже на 7 % більше показника минулого року, в тому числі по загальному фонду – 3,6 млрд грн. Це забезпечило стабільне функціонування бюджетної сфери, житлово-комунального господарства та міського транспорту.

Щодо видатків спеціального фонду, то їх обсяг склав 1,4 млрд грн, що на 7,3 % перевищує показник минулого року. Видатки порівняно з минулим роком зросли по всіх галузях, за винятком соціального захисту та охорони здоров’я, по яких частина видатків передана на фінансування з державного бюджету.

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі бюджету зросла до 21,8 %, що підтверджує курс міської влади на оновлення та розвиток. Основними об’єктами, які фінансувалися в 2019 році з бюджету розвитку, а також за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів ДФРР, були реконструкція вул. Замостянська, будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня мікрорайону Поділля, реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул. Академіка Янгеля,48, добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33».

Направлялись кошти на капітальний ремонт доріг. Зокрема, дороги та тротуару по вул. Пирогова (від вул. Дачна до малого містка та від малого містка до Гніванського шосе), по вул. Л. Українки (від вул. Г. Арабея до вул. Магістратська), по вул. Черняховського по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. І. Федорова), по вул. А.Свидницького.

«Такими є підсумки виконання бюджету за 2019 рік. Сьогодні ми працюємо над виконанням бюджету 2020 року. Над цим завданням мають бути зосереджені зусилля всіх учасників бюджетного процесу. Вінницьке Управління та ГУ ДПС у Вінницькій області, департамент фінансів, інші департаменти міської ради, які відповідають за наповнення бюджету, мають забезпечити виконання планів по доходах. Головні розпорядники бюджетних коштів, забезпечуючи функціонування та розвиток своїх галузей, одночасно мають працювати над економним, ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів», – каже Наталія Луценко.

«У 2019 році уряд Володимира Гройсмана заклав кошти на будівництво вінницького аеропорту, на закінчення лікарні швидкої медичної допомоги, будівництво СКА по програмі відновлення басейнів України. Але, на жаль, ці кошти у 2019 і 2020 році ми не отримали, тому що Уряд чомусь прийняв рішення, не дати вінницькій територіальній громаді кошти на завершення цих об’єктів. Ще ні разу жодне керівництво держави не дозволяло собі припинити фінансування, коли проекти не просто мають документацію, а пройшли експертизу та знаходяться в стадії будівництва. По вінницькому аеропорту взагалі були проведені торги, пройдені всі процедури, навіть підрядна організація внесла застава. Уряд Гройсмана заклав на реалізацію цього проекту 700 мільйонів, а Уряд Гончарука скасував цю постанову і заморозив ці гроші. Це говорить про те, що у нас попереду є багато викликів, і міський голова Сергій Моргунов дав доручення переглянути по аеропорту можливості, знайти інші варіанти, можливо, більш бюджетні для того, щоб ми у 2021 році повернулися до теми реконструкції аеропорту. А у 2020 році перед нами стоїть чимало завдань – ми маємо за власні кошти завершити ряд дуже важливих проектів, об’єктів, які були розпочаті у 2018 та у 2019 роках», – каже секретар міської ради Павло Яблонський.