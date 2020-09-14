  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці стартує конкурс «Бюджет громадських ініціатив»

    • Розсилка
    У Вінниці стартує конкурс «Бюджет громадських ініціатив»

    Протягом 1-15 жовтня пройде голосування за проекти, авторами яких є вінничани і які можливо будуть реалізовані вже наступного року

    На реалізацію проектів від вінничан виділять 8 мільйонів гривень. Одними з найпопулярніших проектів є: реконструкція парку «Панорама», очистка озер на Старому місті, скейт-парк на Тяжилові. Однак які саме проекти потрібні мусті обиратимуть вінничани, голосуючи за вподобаний проект. Інструкція для голосування.

    Вже вшосте у Вінниці проводять конкурс «Бюджет громадських ініціатив» – проекти розбудови міста пропонують вінничани, і якщо отримують підтримку під час голосування, то гроші на реалізацію дають з міського бюджету.

    Допущено до голосування 45 проектів. Повний перелік проектів за цим посиланням.

    Деякі з них:

    • Вишенька

     «Спорт для всіх на свіжому повітрі» (вуличні тренажери та комплекс для занять воркаутом (вуличною гімнастикою – авт.) в парку Дружби народів)  — 465 тисяч гривень.

    «Театрально-культурний простір під небом» ( вулична сцена в парку Дружби народів) – 959 500 гривень

    «Box&Fit»Wellness студія» (тренування за методикою RG«Box&Fit») –  526 тисяч 600 гривень.

    Нові внутрішні подвір’я у Медичному містечку, що на Хмельницькому шсое – 303 тисячі 290 гривень.

    «Чистий район – чисте місто» (композиційний майданчик «Ми і планета Земля», лави, тротуарні світильники, міні-смітники та декоративні насадження) – 1,1 мільйона гривень.

    • Замостя

     «3Д: діти, дозвілля, драйв». На базі бібліотеки №6 авторка проекту Лариса Богданюк хоче створити фітнес-зал з тренажерами та іншим спорт-інвентарем. Вартість проекту — 1 мільйон 55 тисяч 200 гривень.

    «Воркаут-майданчик на Військовому містечку». Поблизу школи №12 авторка проекту Людмила Лепетун хоче поставити вуличні тренажери, якими, на її думку, будуть користуватися жителі ще й прилеглих районів — з Тяжилова та Масложиру. Ціна – 245 тисяч гривень.

    «Дитячий майданчик на Можайці» – 968 тисяч гривень.

    •  Тяжилів

    «Тяжилівський скейт-парк – для дітей та молоді» (скейт-парк біля школи №27) –  340 тисяч 390 гривень.

     «Площа для відпочинку в парку «Інтеграл» – 968 тисяч гривень.

    • Старе місто

    «Комфортна зона відпочинку та прогулянки для пацієнтів лікарні №3» – 223 тисячі 495 гривень

    «Очистка озера Староміське» – 1 мільйон гривень.

     «Сквер на площі Шкільний»   1 мільйон 100 тисяч гривень 

    • Центр

    «Реставрація скверу Панорама» – 1 мільйон гривень.

    • Масложир

    «Улаштування наземного батута біля дитячих гірок, на вулиці Волошковій» – 225 тисяч 710 гривень.

    «Улаштування ігрового комплексу» – 1 мільйон 8 тисяч 684 гривні.

    • Десна

    «Літні читання на пленері» ( зона для читання та дозвілля на свіжому повітрі)  – 249 тисяч 865 гривень.

    • Слов’янка

    «Оновлення пішохідної та проїзної зони, біля зупинки Максимовича»  1 мільйон 88 тисяч гривень.

    Та інші.

    Джерело: vn.20minut.ua

    бюджет гроші конкурс Вінниця реконструкція вінничани місто реставрація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ