У Вінниці стартує конкурс «Бюджет громадських ініціатив»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом 1-15 жовтня пройде голосування за проекти, авторами яких є вінничани і які можливо будуть реалізовані вже наступного року

На реалізацію проектів від вінничан виділять 8 мільйонів гривень. Одними з найпопулярніших проектів є: реконструкція парку «Панорама», очистка озер на Старому місті, скейт-парк на Тяжилові. Однак які саме проекти потрібні мусті обиратимуть вінничани, голосуючи за вподобаний проект. Інструкція для голосування.

Вже вшосте у Вінниці проводять конкурс «Бюджет громадських ініціатив» – проекти розбудови міста пропонують вінничани, і якщо отримують підтримку під час голосування, то гроші на реалізацію дають з міського бюджету.

Допущено до голосування 45 проектів. Повний перелік проектів за цим посиланням.

Деякі з них:

Вишенька

«Спорт для всіх на свіжому повітрі» (вуличні тренажери та комплекс для занять воркаутом (вуличною гімнастикою – авт.) в парку Дружби народів) — 465 тисяч гривень.

«Театрально-культурний простір під небом» ( вулична сцена в парку Дружби народів) – 959 500 гривень

«Box&Fit»Wellness студія» (тренування за методикою RG«Box&Fit») – 526 тисяч 600 гривень.

Нові внутрішні подвір’я у Медичному містечку, що на Хмельницькому шсое – 303 тисячі 290 гривень.

«Чистий район – чисте місто» (композиційний майданчик «Ми і планета Земля», лави, тротуарні світильники, міні-смітники та декоративні насадження) – 1,1 мільйона гривень.

Замостя

«3Д: діти, дозвілля, драйв». На базі бібліотеки №6 авторка проекту Лариса Богданюк хоче створити фітнес-зал з тренажерами та іншим спорт-інвентарем. Вартість проекту — 1 мільйон 55 тисяч 200 гривень.

«Воркаут-майданчик на Військовому містечку». Поблизу школи №12 авторка проекту Людмила Лепетун хоче поставити вуличні тренажери, якими, на її думку, будуть користуватися жителі ще й прилеглих районів — з Тяжилова та Масложиру. Ціна – 245 тисяч гривень.

«Дитячий майданчик на Можайці» – 968 тисяч гривень.

Тяжилів

«Тяжилівський скейт-парк – для дітей та молоді» (скейт-парк біля школи №27) – 340 тисяч 390 гривень.

«Площа для відпочинку в парку «Інтеграл» – 968 тисяч гривень.

Старе місто

«Комфортна зона відпочинку та прогулянки для пацієнтів лікарні №3» – 223 тисячі 495 гривень

«Очистка озера Староміське» – 1 мільйон гривень.

«Сквер на площі Шкільний» – 1 мільйон 100 тисяч гривень

Центр

«Реставрація скверу Панорама» – 1 мільйон гривень.

Масложир

«Улаштування наземного батута біля дитячих гірок, на вулиці Волошковій» – 225 тисяч 710 гривень.

«Улаштування ігрового комплексу» – 1 мільйон 8 тисяч 684 гривні.

Десна

«Літні читання на пленері» ( зона для читання та дозвілля на свіжому повітрі) – 249 тисяч 865 гривень.

Слов’янка

«Оновлення пішохідної та проїзної зони, біля зупинки Максимовича» – 1 мільйон 88 тисяч гривень.

Та інші.

Джерело: vn.20minut.ua