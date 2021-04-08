У Вінниці судитимуть злочинне угрупування, яке обкрадало будинки у різних регіонах

До крадіжок зловмисники ретельно готувалися, чітко розподіляли між собою ролі

У поліції заявляють, що доведено причетність чоловіків до п’яти крадіжок у Донецькій, Київській та Вінницькій областях на суму понад пів мільйона гривень

Вінницькі правоохоронці сьогодні, 8 квітня, під процесуальним керівництвом прокуратури оголосили про підозру у крадіжках в особливо великих розмірах трьом учасникам злочинного угруповання з Маріуполя. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області з посиланням на відділ комунікації.

Чоловіків вінницький спецпідрозділ КОРД затримав у жовтні минулого року у Хмельницькому. Нині досудове розслідування справи завершено. У поліції стверджують, що банду організував 34-річний житель Маріуполя. До групи увійшли його брат та товариш. Чоловіки обкрадали будинки в різних регіонах України. Усі троє вже були судимими за крадіжки, розбої та викрадення автомобілів.

До крадіжок зловмисники ретельно готувалися, чітко розподіляли між собою ролі. Будинки обирали завчасно, пильно стежили за господарями. А коли переконувались, що їх не буде вдома, через вікна проникали до помешкань. При цьому між собою злодії спілкувались по раціях. Із будинків виносили переважно гроші та ювелірні вироби.

Затримали їх після чергової крадіжки у Вінницькому районі. У мікроавтобусі Volkswagen Transporter, на якому пересувалися зловмисники, вилучили ювелірні вироби, відмички, рукавички, рації, шокери, зброю та інші речі, що свідчили про їхні злочинні дії.

У поліції заявляють, що доведено причетність чоловіків до п’яти крадіжок у Донецькій, Київській та Вінницькій областях на суму понад пів мільйона гривень.

Нині обвинувальний акт стосовно підозрюваних скеровано до суду. Чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тим часом, Одеська поліція розшукує двох військовослужбовців, які втекли з госпіталю і вкрали 12 тис. грн.