У Вінниці відзначили переможців конкурсу дитячого малюнку «Світ навколо нас»



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У Вінниці відбувся конкурс дитячого малюнку «Світ навколо нас»

Це вже традиційний захід, який цього року пройшов двадцятий раз. Творчі роботи представили 27 учасників. Авторів кращих малюнків відзначили цінними подарунками та подяками.

Виставка дитячих малюнків «Світ навколо нас» присвячена Дню вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідкам аварія на Чорнобильській атомній електростанції.

«Уже двадцятий рік проходить ця виставка у місті. Хочу подякувати від імені міського голови Сергія Моргунова тим, хто представив свої роботи і показав своє творче бачення світу навколо нас. Виставка приурочена саме тематиці 33-ї річниці з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ваші картини побачать усі вінничани, які відвідують Прозорий офіс. Хочу побажати усім нам, аби та трагедія, яка відбулася 33 роки тому, ніколи знову не повторилася», - зазначила заступник міського голови Галина Якубович, вітаючи учасників виставки.

Голова міського осередку «Союз Чорнобиль України» Михайло Ястремський також привітав учасників конкурсу та розповів про громадську організацію, яку представляє.

«Ми у своїй організації намагаємося допомогти тим людям, які ліквідовували наслідки тієї страшної трагедії. Ця аварія стала страшною для всієї планети, і першою це відчула Європа, коли до неї дісталися радіоактивні хмари. Першими атомну станцію кинулися гасити молоді пожежники, якби не вони, хто знає, щоб було сьогодні. Ми маємо докласти усіх зусиль, аби ця трагедія не повторилася», - зауважив Михайло Ястремський.

Роботи учасників конкурсу «Світ навколо нас» експонуватимуться у холі Вінницької міської ради.