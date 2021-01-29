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    У Вінниці загорівся будівельний вагончик

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    Причина пожежі встановлюється - У Вінниці загорівся будівельний вагончик
    Причина пожежі встановлюється
    Фото: ДСНС

    Повідомлень про потерпілих під час пожежі немає

    28 січня о 07:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці  Я.Шепеля в обласному центрі виникла пожежа. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

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    У Вінниці загорівся будівельний вагончик
    У Вінниці загорівся будівельний вагончик

    «Прибувши на виклик, бійці ДСНС з'ясували, що горить будівельний вагончик. О 07:53 пожежу локалізовано, а о 07:58 ліквідовано. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється фахівцями. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 5 осіб особового складу та один спецавтомобіль ГУ ДСНС України у Вінницькій області», – йдеться у повідомлені.

    Нагадаємо, що на Вінниччині обгорів 82-річний чоловік.

    Теги: пожежа ДСНС Вінниця чоловік
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