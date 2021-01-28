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    У Вінниці поліція затримала молодика з наркотиками

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    Поліція відразу затримала підозрюваного - У Вінниці поліція затримала молодика з наркотиками
    Поліція відразу затримала підозрюваного
    Фото: Нацполіція

    Молодик дивною поведінкою викликав підозру у поліцейських

    У парку Вінниці патрульна поліція затримала молодого чоловіка з наркотиками. Про це повідомляє «Вінниця кримінальна».

    Інспектори патрулювали територію лісопарку та помітили молодика, який поводився підозріло.

    Під час розмови із поліцією 24-річний парубок нервував, тому правоохоронці вирішили провести поверхневу перевірку. В його речах знайшли пакетик з порошком, схожим на наркотики.

    Фото: Патрульна поліція
    Фото: Патрульна поліція

    На місце події викликали слідчих.

    Нагадаємо, що у Вінниці чоловік орендував квартиру для нарколабораторії, йому загрожує до 5 років в'язниці.

    Теги: Вінниця наркотики поліція чоловік
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