У Вінниці поліція затримала молодика з наркотиками

Молодик дивною поведінкою викликав підозру у поліцейських

У парку Вінниці патрульна поліція затримала молодого чоловіка з наркотиками. Про це повідомляє «Вінниця кримінальна».

Інспектори патрулювали територію лісопарку та помітили молодика, який поводився підозріло.

Під час розмови із поліцією 24-річний парубок нервував, тому правоохоронці вирішили провести поверхневу перевірку. В його речах знайшли пакетик з порошком, схожим на наркотики.

Фото: Патрульна поліція

На місце події викликали слідчих.

Нагадаємо, що у Вінниці чоловік орендував квартиру для нарколабораторії, йому загрожує до 5 років в'язниці.