У Вінницькій області на базі чотирьох лікарень планують створити центри телемедицини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про головні пріоритетні завдання та як житиме і розвиватиметься медична галузь Вінниччини у 2020 році, йшлося 18 листопада під час презентації карти пріоритетів

Проєкт запланованих заходів галузі охорони здоров’я Владиславу Скальському представили у профільному департаменті.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Серед ключових завдань на 2020 рік - підвищення якості та ефективності третинної ланки. Зокрема, на Вінниччині мають створити регіональний Центр громадського здоров'я, а на базі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова, ВОДКЛ, Могилів-Подільскої ОЛІЛ, лікарні ШМД м. Вінниці - центри телемедичної консультації. Заплановано, що у 2020-му році мають відкрити ще 150 автоматизованих робочих місць для лікарів», - зазначила директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Грабович.

Низку заходів планують запровадити і для вдосконалення роботи екстреної та невідкладної медичної допомоги. В 2020 – му думають про перехід на нову модель фінансування закладів охорони здоров'я (при наявності відповідної нормативної бази).

Серед озвучених завдань - продовження будівництва Регіонального Кардіоцентру.

За словами заступника директора департаменту охорони здоров’я Олени Житанської, увага приділятиметься і підвищенню якості та доступності медичної допомоги населенню у сільській місцевості.

«На Вінницьку область виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи ОЗ у сільський місцевості в сумі 356,87 млн. грн. Так, запланована реконструкція та капітальні ремонти 6 амбулаторій на суму 27,21 млн. грн. Придбання службового автотранспорту для 30 амбулаторій на суму 15 млн. грн., придбання телемедичного обладнання для 246 амбулаторій на суму 26,21 млн. грн.», - повідомила О. Житанська.

Обговорюючи карту пріоритетів Департаменту охорони здоров’я ОДА, голова облдержадміністрації Владислав Скальський поцікавився фінансуванням у новому році екстреної та паліативної допомоги, а також, яка ведеться робота в регіоні по виявленню онкозахворювань на ранніх стадіях.

Мова зайшла і про реалізацію проєкту щодо закупівлі лінійного прискорювача. Ще чотири роки тому область планувала отримати дане сучасне обладнання шляхом співфінансування ( іноземний партнер + державні кошти).

Голова облдержадміністрації доручив керівництву профільного департаменту максимально швидко поновити запит до нового складу профільного Міністерства для вирішення даного питання.

«Лінійний прискорювач дуже потрібний Вінниччині. Дане устаткування використовується у всьому світі і дає приголомшливі результати»,- наголосив Владисав Скальський.

В свою чергу, директор Департаменту Людмила Грабович попросила Владислава Скальського сприяти збільшенню виділення коштів з обласного бюджету для єдиного в області опікового відділення лікарні ВОКЛ ім. М. Пирогова.

Підсумовуючи зустріч, голова облдержадміністрації сказав, що дані презентації пріоритетів діяльності незабаром пройдуть у всіх департаментах ОДА.

«Я попросив актуалізувати пріоритети кожного департаменту ОДА на предмет відповідності програмі діяльності Кабінету Міністрів України», - наголосив Владислав Скальський.