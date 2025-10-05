Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці біля торгового центру лунали постріли

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці біля торгового центру лунали постріли
Усі обставини правопорушення встановлюються. Пістолет вилучено на експертизу
фото: Національна поліція

Поліцейські встановили особу стрільця і оперативно затримали його

У Вінниці біля торгового центру у провулку Павла Корнелюка пролунали постріли. Було затримано чоловіка із пістолетом. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції Вінницької області.

Повідомлення про постріли надійшло до поліції близько 16:10. Правоохоронці встановили особу стрільця і оперативно затримали його. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Він вистрелив, імовірно, із пневматичного пістолета в обличчя 21-річному чоловікові, з яким в нього виник конфлікт.

Потерпілого оглядають медики.

Усі обставини правопорушення встановлюються. Пістолет вилучено на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 25 листопада 2024 року вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї. Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння і цей факт викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки.

До слова, в Україні триває кампанія добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними Національної поліції, громадяни вже задекларували 11 209 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 млн боєприпасів до неї. Задекларувати зброю, яку було знайдено або отримано, можна у підрозділах Національної поліції. Для цього необхідно надати саму зброю та пакет документів.

Читайте також:

Теги: Вінниця пістолет конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що ще має зробити Росія, аби прокинулась Європа?
Критичний момент для континенту: Європа наближається до свого Перл-Харбору
Сьогодні, 18:01
Чоловік підірвав п’ять гранат під час сварки з дружиною, одна з яких спричинила його смерть
Чоловік підірвав п’ять гранат під час сварки з дружиною, одна з яких спричинила його смерть
6 вересня, 22:46
Поліцейські розслідують обставини кожної аварії, серед травмованих – дитина та підліток
На Вінниччині в аваріях постраждали дитина та підліток
9 вересня, 20:00
Головний дипломат Словаччини закликав до мирних переговорів, які розпочав Трамп
Глава МЗС Словаччини цинічно висловився про дрони, які впали у Польщі, і розлютив соцмережі
11 вересня, 09:39
Імовірно, до вбивства може бути причетний колишній вчитель, з яким у підлітків був конфлікт
Вбивство двох школярів у Шаргороді: фото загиблих та подробиці трагедії
10 вересня, 11:30
У місті Шаргород вранці 10 вересня виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями
У Шаргороді оголошено дводенну жалобу через вбивство школярів
10 вересня, 12:00
Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові
Правоохоронці дістали з водойми зброю, з якої ймовірно було вбито ексспікера Парубія
10 вересня, 12:06
Зараз тривають активні заходи щодо розшуку та затримання чоловіка, який відкрив вогонь
На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, є поранені
20 вересня, 18:18
Правоохоронці проводять розслідування обставин ДТП
У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)
24 вересня, 21:04

Новини

У Вінниці біля торгового центру лунали постріли
У Вінниці біля торгового центру лунали постріли
РПГ-26, гранати та кілограм тротилу: на Вінниччині чоловік зберігав «підпільний арсенал»
РПГ-26, гранати та кілограм тротилу: на Вінниччині чоловік зберігав «підпільний арсенал»
На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена
На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена
У Ладижині мер провалив будівництво укриття за 90 млн: гроші заклали, але роботи так і не почали
У Ладижині мер провалив будівництво укриття за 90 млн: гроші заклали, але роботи так і не почали
На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури
На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури
Росія атакувала Вінничину: є влучання у критичну інфраструктуру
Росія атакувала Вінничину: є влучання у критичну інфраструктуру

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua