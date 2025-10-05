У Вінниці біля торгового центру лунали постріли

Поліцейські встановили особу стрільця і оперативно затримали його

У Вінниці біля торгового центру у провулку Павла Корнелюка пролунали постріли. Було затримано чоловіка із пістолетом. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції Вінницької області.

Повідомлення про постріли надійшло до поліції близько 16:10. Правоохоронці встановили особу стрільця і оперативно затримали його. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Він вистрелив, імовірно, із пневматичного пістолета в обличчя 21-річному чоловікові, з яким в нього виник конфлікт.

Потерпілого оглядають медики.

Усі обставини правопорушення встановлюються. Пістолет вилучено на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 25 листопада 2024 року вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї. Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння і цей факт викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки.

До слова, в Україні триває кампанія добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними Національної поліції, громадяни вже задекларували 11 209 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 млн боєприпасів до неї. Задекларувати зброю, яку було знайдено або отримано, можна у підрозділах Національної поліції. Для цього необхідно надати саму зброю та пакет документів.