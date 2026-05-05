Побиття чоловіка: експосадовиця Вінницького ТЦК визнала вину у перевищенні повноважень

glavcom.ua
Оксана Янчак минулого року була затримана за підозрою у побитті військовозобов’язаного
фото: vinnitsa.info

Обвинувачена розкаялася та зазначила, що угода про визнання винуватості є добровільною

До Вінницького міського суду надійшов обвинувальний акт щодо колишньої посадовиці ТЦК за фактом перевищення службових повноважень. Між прокурором та обвинуваченою було укладено угоду про визнання винуватості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький міський суд.

Йдеться про справу Оксани Янчак. Минулого року, перебуваючи на посаді заступниці начальника Вінницького міського ТЦК та СП, вона була затримана за підозрою у побитті військовозобов’язаного.

Обвинувачена свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала, розкаялася та зазначила, що угода про визнання винуватості є добровільною.

«Потерпілий у підготовче судове засідання не з’явився, проте надав суду письмову заяву в якій не заперечував проти затвердження угоди, оскільки, завдана злочином шкода йому відшкодована в повному обсязі, а відтак матеріальних та моральних претензій до обвинуваченої він не має. Прокурор, захисник обвинуваченої та представник потерпілого просили суд затвердити угоду укладену між прокурором та обвинуваченою, призначивши узгоджене сторонами угоди покарання», – йдеться у повідомленні.

За результатами судового розгляду суд ухвалив затвердити угоду та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнив обвинувачену від відбування призначеного покарання з іспитовим строком два роки. Заставу в розмірі 908 400 грн, звернув на потреби Збройних сил України

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОМ ТЦК та СП) та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного чоловіка.

Так, 12 вересня 2024 року до Центру прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника. «Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити», – повідомляють правоохоронці.

Згодом у квітні 2025 року Вінницький міський суд відправив під варту посадовицю Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Оксану Янчак (ОМ ТЦК та СП) та її спільника.

Побиття чоловіка: експосадовиця Вінницького ТЦК визнала вину у перевищенні повноважень
Підлітка уразило струмом на даху вагона у Вінниці
У Вінниці водій збив хлопчика на самокаті: дитину госпіталізовано
15 років жаху у християнському центрі: у Вінниці затримано засновника закладу за насильство над дітьми
На Вінниччині постраждала жінка через падіння безпілотника
На Вінниччині перекинулося авто: постраждали люди
