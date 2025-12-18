Онук Ірини Фаріон отримав нагороду за свого батька, який загинув на війні (фото)

Зять Ірини Фаріон загинув у боях з росіянами на Донеччині

Онук вбитої депутатки та мовознавиці Ірини Фаріон Дмитрик отримав державну нагороду за свого батька військовослужбовця, що загинув на фронті. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український історик Тарас Васильович Чухліб, пише «Главком».

Тарас Чухліб розповів, що Дмитрик отримав відзнаку свого батька, якою він був нагороджений посмертно. Маленький Дмитрик – внук убитої російськими терористами Ірини Фаріон – отримав нагороду за свого батька. Василь Особа, батько Дмитрика і чоловік доньки Ірини Фаріон, героїчно загинув у бою з російськими окупантами на Донеччині.

Онук Ірини Фаріон Дмитрик отримав державну нагороду за свого батька військовослужбовця фото: Facebook/Тарас Васильович Чухліб

Зятя загиблої Ірини Фаріон посмертно народили орденом «За мужність». На опублікованих фото показалася й мати Дмитрика та дружина загиблого воїна Софія Особа. Вона витсупила з промовою під час нагородження.

Софія Особа виступила з промою на нагородженні фото: Facebook/Тарас Васильович Чухліб

Військовий Василь Особа, який був чоловіком Софії Семчишин, доньки мовознавиці Ірини Фаріон, загинув на війні з росіянами. За словами лідера партії «Свобода», до якої належала Ірина Фаріон, Олега Тягнибока, Василь Особа загинув у бою на Сіверському напрямку. Він воював у 4-му батальйоні «Сила Свободи» бригади Національної гвардії «Рубіж».

З військовим попрощалися 12 жовтня 2024 року у Гарнізонному храмі у Львові. Василь Особа є уродженцем міста Добромиль Львівської області. У 2013-2014 роках був учасником Революції Гідності. Із січня 2022 розпочав військову підготовку. Боронив суверенітет та територіальну цілісність Батьківщини у лавах 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України. Загинув 6 жовтня на Сіверському напрямку у бою з окупантами.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Також повідомлялося, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.