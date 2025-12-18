Головна Країна Суспільство
Онук Ірини Фаріон отримав нагороду за свого батька, який загинув на війні (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Онук Ірини Фаріон отримав нагороду за свого батька, який загинув на війні (фото)
Дмитрик отримав відзнаку свого батька, якою захисник був нагороджений посмертно
фото: Facebook/Тарас Васильович Чухліб

Зять Ірини Фаріон загинув у боях з росіянами на Донеччині

Онук вбитої депутатки та мовознавиці Ірини Фаріон Дмитрик отримав державну нагороду за свого батька військовослужбовця, що загинув на фронті. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український історик Тарас Васильович Чухліб, пише «Главком».

Тарас Чухліб розповів, що Дмитрик отримав відзнаку свого батька, якою він був нагороджений посмертно. Маленький Дмитрик – внук убитої російськими терористами Ірини Фаріон – отримав нагороду за свого батька. Василь Особа, батько Дмитрика і чоловік доньки Ірини Фаріон, героїчно загинув у бою з російськими окупантами на Донеччині.

фото: Facebook/Тарас Васильович Чухліб

Зятя загиблої Ірини Фаріон посмертно народили орденом «За мужність». На опублікованих фото показалася й мати Дмитрика та дружина загиблого воїна Софія Особа. Вона витсупила з промовою під час нагородження. 

фото: Facebook/Тарас Васильович Чухліб

Військовий Василь Особа, який був чоловіком Софії Семчишин, доньки мовознавиці Ірини Фаріон, загинув на війні з росіянами. За словами лідера партії «Свобода», до якої належала Ірина Фаріон, Олега Тягнибока, Василь Особа загинув у бою на Сіверському напрямку. Він воював у 4-му батальйоні «Сила Свободи» бригади Національної гвардії «Рубіж».

З військовим попрощалися 12 жовтня 2024 року у Гарнізонному храмі у Львові. Василь Особа є уродженцем міста Добромиль Львівської області. У 2013-2014 роках був учасником Революції Гідності. Із січня 2022 розпочав військову підготовку. Боронив суверенітет та територіальну цілісність Батьківщини у лавах 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України. Загинув 6 жовтня на Сіверському напрямку у бою з окупантами.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Також повідомлялося, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Онук Ірини Фаріон отримав нагороду за свого батька, який загинув на війні (фото)
