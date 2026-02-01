У Вінниці чоловік стріляв у групу оповіщення ТЦК

Невідомий чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік

Нападника оголосили в розшук. На місці події працюють слідчі та оперативники

У неділю, 1 лютого, у Вінниці сталася стрілянина. Невідомий чоловік, який побачив групу оповіщення ТЦК та СП, відкрив вогонь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Вінницької області.

Близько 10:40 правоохоронці отримали повідомлення про постріли у Замостянському районі, на перехресті вулиць Казимира Малевича та Героїв Нацгвардії. Вогонь відкрив чоловік, особу якого наразі не встановили.

«Відомо, що невідомий чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав», – повідомили у поліції.

Нападника оголосили в розшук. На місці події працюють слідчі та оперативники.

Раніше на Житомирщині відбулась стрілянина під час конфлікту між військовим ТЦК та місцевими жителями. Подія сталася у селищі Новогуйвинське під Житомиром. На кадрах видно, що чоловік у формі свариться з чоловіком старшого віку, а потім хапає його за шию. До військового підбігають жіночки, що стояли поруч, та поліцейський, і відтягують. Той зненацька дістає пістолет і відкриває вогонь.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Міністерство оборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК.

Також глава уряду Юлія Свириденко повідомила, що міністр оборони Михайло Федоров взяв в роботу ситуацію з територіальними центрами комплектування. За словами премʼєрки, міністру оборони поставлено завдання підвищити мотивацію військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів.