Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували Ростов: під атаку потрапив завод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували Ростов: під атаку потрапив завод
фото: соціальні мережі

Ймовірно, були уражені резервуари нафтопродуктів на території заводу «Емпілс»

Уночі 14 січня Ростовську область атакували безпілотники, що підтвердив місцевий губернатор Юрій Слюсар, пише «Главком».

Внаслідок ударів у західній частині Ростова спалахнула пожежа на території одного з промислових об'єктів. За попередньою інформацією, були уражені резервуари нафтопродуктів на території заводу «Емпілс».

Окрім промзони, зафіксовано пошкодження у житловому секторі. Через роботу ППО та падіння уламків у квартирах кількох багатоповерхівок виникли займання. 

Як відомо, у ніч на 10 січня два регіони РФ опинилися під атакою безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ, а в Краснодарі обмежували роботу аеропорту. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про відбиття атаки дронів. За його словами, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на нафтобазі. На місці працюють оперативні служби. Для мешканців навколишніх будинків підготували пункт тимчасового розміщення в місцевій школі, хоча, за попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Теги: пожежа вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25-35% ринку алкоголю пішло у тінь
Запахло спиртним. У Росії чергова криза
25 грудня, 2025, 18:18
Робочий візит президента України до Німеччини. 14 грудня 2025 року
Мерц: Захід готовий захищати Україну, якщо Росія порушить припинення вогню
16 грудня, 2025, 23:44
Reuters: Падіння нафтогазових прибутків стане відчутним для РФ у 2026 році
Reuters: Падіння нафтогазових прибутків стане відчутним для РФ у 2026 році
20 грудня, 2025, 02:56
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
22 грудня, 2025, 01:39
Вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров
ЗМІ: Ліквідація генерала Сарварова – ще одне авто вибухнуло на тій ж вулиці
24 грудня, 2025, 01:17
Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор
Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор
27 грудня, 2025, 22:37
Путін хоче успіху України: заява Трампа викликала помітне здивування у Зеленського
Путін хоче успіху України: заява Трампа викликала помітне здивування у Зеленського
29 грудня, 2025, 05:36
Окупований Крим залишився без бензину А92 та А95
Бензин А92 і А95 зник із кримських АЗС: активісти пояснюють дефіцит
31 грудня, 2025, 16:32
На місці пожежі працюють спецслужби
Масштабна пожежа у Солом'янському районі: на вулиці Волинській перекрито рух
5 сiчня, 11:03

Соціум

Безпілотники атакували Ростов: під атаку потрапив завод
Безпілотники атакували Ростов: під атаку потрапив завод
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
Bloomberg: Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану
Bloomberg: Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану
CNN: Кількість жертв в Ірані може значно перевищувати відомі дані
CNN: Кількість жертв в Ірані може значно перевищувати відомі дані
Протести в Ірані не вщухають: Трамп обіцяє допомогу, а кількість жертв стрімко зростає
Протести в Ірані не вщухають: Трамп обіцяє допомогу, а кількість жертв стрімко зростає
Вселенський патріархат відповів на різкі образи з боку РФ
Вселенський патріархат відповів на різкі образи з боку РФ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua