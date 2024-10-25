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У Вінниці тепло подали вже у майже 100% житлових будинків

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Вінниці тепло подали вже у майже 100% житлових будинків
Практично 100% житлових будинків Вінниці підключені до послуги теплопостачання
фото: glavcom.ua

Тепло подається у понад 1210 багатоповерхівок

Станом на 8 годину ранку 25 жовтня, практично 100% житлових будинків Вінниці підключені до послуги теплопостачання. Тепло подається у понад 1210 багатоповерхівок. Про це пише Вінницька міська рада.

Крім того, наразі з теплом і 74 об’єкти соціальної сфери. Послуга теплопостачання в ці заклади подається на основі письмових звернень їх керівників.

«Завдяки злагодженій роботі усіх причетних служб, на сьогодні можемо констатувати, що практично весь житловий фонд уже з теплом. Основні роботи вдалось виконати фактично за неповних чотири дні. На даний час ще залишаються поодинокі будинки, де теплопостачання буде підключено найближчим часом. Наразі це близько десяти будинків, тепло сюди подадуть після усунення певних технічних проблем», – зазначає заступник директора департаменту міського господарства Ігор Розборський.

Нагадаємо, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на очільника Міністерства енергетики України Германа Галущенка.

Під час одного з інтерв'ю, ексголова «Укренерго» Володимир Кудрицький стверджував, що суперечка з Міненерго стосувалась стратегії забезпечення безпеки енергопостачання. Колишній посадовець виступав за те, щоб Україна побудувала десятки невеликих приватних електростанцій по усій території країни, щоб зробити енергосистему менш вразливою до терористичних обстрілів Росії.

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Теги: Вінниця опалення Україна

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