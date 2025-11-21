Міністерство освіти оголосило конкурси на посади ректорів трьох університетів

Подати заяву можна протягом двох місяців

Міністерство освіти і науки оголосило конкурси на заміщення посад ректорів в декількох університетах Вінниці, Харкова, Кропивницького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Згідно з повідомленнями міністерства, оголошено конкурси на посади ректорів Вінницького національного технічного університету, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету та Центральноукраїнського національного технічного університету.

Зазначається, що у конкурсах можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років. Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному вебсайті Міносвіти.



