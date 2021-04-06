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    Вакцинація у Вінницькій області: стало відомо про надходження CoronaVac

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    Щеплення проводять мобільні бригад та медики щеплювальних пунктів - Вакцинація у Вінницькій області: стало відомо про надходження CoronaVac
    Щеплення проводять мобільні бригад та медики щеплювальних пунктів
    фото: Суспільне

    Станом на ранок 6 квітня, 13 520 людей в області щеплено першою дозою вакцини Covishield

    За 2-3 тижні у Вінницьку область очікують надходження вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Про це в ефірі програми «Сьогодні. Головне» повідомила регіональна координаторка з проведення вакцинальної кампанії в області Тетяна Бондаренко.

    «Оскільки це однодозна вакцина, її найбільш ефективно використовувати там, де ми не зможемо використовувати багатодозні флакони. В першу чергу це будуть маломобільні групи населення та люди, які з ними проживають чи доглядають їх. Наразі, відбувається узгодження списків таких осіб, після чого розроблять графік поїздок мобільних бригад», — Тетяна Бондаренко.

    За словами фахівчині, в області триває вакцинальна кампанія проти Covid-19, щеплення проводять мобільні бригад та медики щеплювальних пунктів.

    Станом на ранок 6 квітня, 13 520 людей щеплено першою дозою вакцини Covishield у Вінницькій області з початку вакцинальної кампанії.

    Тим часом, станом на ранок 6 квітня на Вінниччині зафіксовано 60 453 випадки інфікування коронавірусом. Кількість хворих зросла на 446 за добу. Також повідомляється про 17 летальних випадків за минулу добу (загальна кількість – 1 176).

    Теги: Вінниччина щеплення вакцинація коронавірус
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