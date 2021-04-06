Вакцинація у Вінницькій області: стало відомо про надходження CoronaVac

Станом на ранок 6 квітня, 13 520 людей в області щеплено першою дозою вакцини Covishield

За 2-3 тижні у Вінницьку область очікують надходження вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Про це в ефірі програми «Сьогодні. Головне» повідомила регіональна координаторка з проведення вакцинальної кампанії в області Тетяна Бондаренко.

«Оскільки це однодозна вакцина, її найбільш ефективно використовувати там, де ми не зможемо використовувати багатодозні флакони. В першу чергу це будуть маломобільні групи населення та люди, які з ними проживають чи доглядають їх. Наразі, відбувається узгодження списків таких осіб, після чого розроблять графік поїздок мобільних бригад», — Тетяна Бондаренко.

За словами фахівчині, в області триває вакцинальна кампанія проти Covid-19, щеплення проводять мобільні бригад та медики щеплювальних пунктів.

Станом на ранок 6 квітня, 13 520 людей щеплено першою дозою вакцини Covishield у Вінницькій області з початку вакцинальної кампанії.

Тим часом, станом на ранок 6 квітня на Вінниччині зафіксовано 60 453 випадки інфікування коронавірусом. Кількість хворих зросла на 446 за добу. Також повідомляється про 17 летальних випадків за минулу добу (загальна кількість – 1 176).